Los CDR vierten sacos de excrementos en varios juzgados y dicen que "huelen como los españoles"

"Los juzgados catalanes huelen igual de mal que los españoles". Este es el mensaje del Comité de Defensa de la República (CDR) de la localidad barcelonesa de La Garriga tras esparcir sacos de excrementos en las puertas de los juzgados de la localidad.

Els jutjats catalans fan la mateixa pudor que els espanyols. 💩 Persones preses, exiliades, repressió, masclisme, precaritat laboral, desnonaments...Una bona merda! 💩#QuinaMerdaDeJustícia pic.twitter.com/cgHFbX5K77 — CDR la Garriga (@CDRGarriga) November 12, 2018

Los CDR de decenas de municipios se coordinaron para una "acción" consistente en boicotear los accesos a los edificios judiciales con toda clase de basuras orgánicas. Han actuado en Figueras, Granollers, Sant Feliu de Guíxols, Gandesa, Santa Coloma de Farners, Manresa, Solsona, Sabadell y La Garriga y han colgado los resultados en su cuenta oficial de Twitter. En teoría, protestan por el fallo del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, los desahucios, el funcionamiento "machista" de la justicia y la "persecución al independentismo".

Prácticas recurrentes

Como es habitual en estos casos, los Mossos no han practicado ninguna identificación y no está previsto que los autores vayan a ser requeridos, a pesar de que muchos de los promotores de los diversos CDR locales son conocidos. El señalamiento de los juzgados con excrementos es una ampliación del procedimiento separatista de llenar de basura las puertas de los locales de partidos no nacionalistas, escena recurrente en las sedes de Ciudadanos y el PP.

Los CDR están en campaña permanente contra la justicia y pretenden incrementar sus actividades a medida que se acerque el juicio por el golpe de Estado mientras el presidente de la Generalidad, Quim Torra, y los principales líderes separatistas, instan a aumentar la movilización y la presión sobre jueces y fiscales.