Podemos justifica su incoherencia al negociar los puestos del CGPJ

"Aunque nosotros llevemos en nuestro programa electoral cambiar el sistema de elección del CGPJ, lo que hay en estos momentos es un Congreso plural. Por tanto, nos parece una cuestión de responsabilidad participar de todos los órganos institucionales que haya en este país para que las cosas que estamos criticando dejen de pasar".

Con estas palabras, la portavoz adjunta de Unidos Podemos Noelia Vera defendía que su partido haya entrado en el reparto de los puestos del Consejo General del Poder Judicial a pesar de que, en su programa electoral, el partido de Pablo Iglesias pedía eliminar ese sistema en el que ahora participan.

En ese programa para las elecciones generales de 2018, una de las medidas era la siguiente:

Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas.

A pesar de ello, en Podemos han reconocido este lunes abiertamente que hay "conversaciones con el PSOE" para elegir a los miembros de este órgano pero que todo lo hacen por "responsabilidad". Entre las apuestas de la formación de los círculos está la que fue su diputada y juez, Victoria Rosell.

Lo que no ha convencido en Podemos es la elección de Manuel Marchena como presidente del órgano. Un acuerdo de PP y PSOE que no ha gustado en la formación morada porque no es una mujer.

"Si a estas alturas, a 12 de noviembre de 2018, no se ha entendido que el 8 de marzo nos marcó y que tiene que ser una mujer la que coordine un órgano tan importante como el CGPJ es que no se ha enterado de lo que está pasando en este país. La única exigencia que le hemos hecho a Pedro Sánchez en este tema es que el CGPJ sea feminista", ha asegurado Noelia Vera.