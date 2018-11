Manuel Marchena será el presidente del CGPJ en sustitución de Carlos Lesmes. Es el acuerdo al que han llegado Pedro Sánchez y Pablo Casado a través de sus enviados a las negociaciones, la ministra de Justicia Dolores Delgado y el exministro Rafael Catalá.

Precisamente el exministro de Justicia de Rajoy ha pasado por los micrófonos de esRadio para hablar de este acuerdo según el cual el PSOE le cede al PP el candidato para presidir el órgano de los jueces y los populares le otorgan la mayoría de los vocales del CGPJ.

Como decimos, la lista de los 20 vocales, 11 propuestos por el PSOE y 9 por el PP, ya está cerrada y el candidato para presidir el CGPJ es Manuel Marchena. Rafael Catalá dice que está cerrado "el principio de acuerdo general entre el PP y el PSOE de reparto de vocales para que sean elegidos por las Cámaras con un candidato para presidente de la institución".

Las negocaciones para la renovación del CGPJ empezaron en verano, como ha confirmado a Es Noticia Rafael Catalá por lo que van a intentar "renovarlo en plazo, que es lo que democráticamente corresponde", un periodo que acaba este mes de diciembre.

Preguntado sobre si la última palabra la han tomado Sánchez y Casado, Catalá ha asegurado que da "por supuesto que el señor Sánchez ha estado corroborando lo que le ha ido trasladando su ministra", dejando de lado la ruptura de relaciones entre Sánchez y Casado.

El exministro de Justicia ha asegurado que a los vocales "no los elige el PP, son vocales que van a ser votados por el Congreso y el Senado" y que "cuando estén elegidos esos 20 vocales, hemos acordado que Manuel Marchena puede ser un buen candidato, pero tendrán que elegirlo esos vocales". Deja abierta la posibilidad de que dichos vocales no voten a Marchena, aunque es algo que no ha pasado nunca.

Catalá ha querido hacer un poco de pedagogía al asegurar que el CGPJ no es el poder judicial, "son los 5.500 jueces que son totalmente independientes y nadie dice lo que tienen que poner en sus sentencias y esa es la verdadera independencia del poder judicial". El CGPJ "es un órgano de gobierno pero no es poder judicial propiamente dicho", ha sentenciado.

Sobre la vocal propuesta por Podemos, Victoria Rosell, Catalá ha dicho desconocer su nombramiento. "Queríamos la renovación con la ley vigente y que no iba a haber vetos, así que los candidatos del PSOE son los suyos y no vamos a hacer juicios de valor", ha apuntado.

La decisión de nombrar a Manuel Marchena como candidato a presidir del CGPJ supone que tendrá que dejar la ponencia del juicio por el desafío separatista. Algo que confirma Catalá pero restándole importancia. "Tiene que dejar la Sala Segunda y la ponencia del juicio del procés. Estoy muy tranquilo porque el que tome esa ponencia lo hará con la misma claridad, con la misma seguridad y con la aplicación de la ley".