Rita Maestre y cinco concejales podemitas rompen con Iglesias apartándose de las primarias

Rita Maestre y cinco concejales podemitas del Ayuntamiento de Madrid (José Manuel Calvo, Francisco Pérez, Esther Gómez, Jorge García Castaño y Marta Gómez Lahoz) han plantado a Pablo Iglesias. Los seis han decidido retirarse de las primarias que celebra Podemos en la ciudad de Madrid para las elecciones municipales de 2019 por discrepancias con la cúpula de la formación en la elaboración de las listas y en lo que consideran "un intento de Iglesias de imponer a sus candidatos a Manuela Carmena".

La decisión la han meditado durante semanas. A mediados de octubre ya amagaron con no presentarse y este domingo, a última hora, se confirmaba que se retiraban de las primarias justo unos minutos antes de la medianoche, cuando expiraba el plazo para inscribir las candidaturas del proceso interno. Lo hacían tras conocer también la configuración de la lista elaborada por la dirección de Podemos en la que el ex Jemad, Julio Rodríguez, hombre de confianza de Iglesias, aparecía como número uno, en un intento de colocarlo en el consistorio madrileño.

Maestre y los cinco concejales, que habían sido relegados a puestos más bajos de la lista, decidían entonces no presentarse en una acción que, según sus estatutos, podría conllevar sanciones para todos ellos, incluso su expulsión de la formación, pero que, por ahora, no ha tenido consecuencias orgánicas.

"A dedo" en la lista

Así, tras este desafío, Maestre y los cinco concejales serán integrados por Carmena a en su lista "a dedo" al ser "personas de su máxima confianza".

Es más, en un comunicado, los seis concejales díscolos aseguran que siguen formando parte de Podemos pero explican que sólo "concurrirán al proceso participativo global que se abra en la plataforma con la que Manuela Carmena irá a las elecciones".

Ante las informaciones que están apareciendo, aclarar que mantengo mi compromiso con Podemos y que participaré en el proceso de conformacion de la candidatura municipal en 2019. Seguimos trabajando para revalidar el Ayuntamiento con Manuela Carmena al frente #SiSePuede pic.twitter.com/1mRnX3plGZ — José Manuel Calvo (@josemanuel_co) 12 de noviembre de 2018

Enfado en la cúpula morada

Molestos con este movimiento, desde la dirección de Podemos aseguran que los seis concejales "han cumplido su amenaza. Entrarán en la lista a dedo pero no podemos olvidar que aquí todo lo decide la gente", señalan desde la formación que añaden que Maestre y los otros cinco concejales parecen "haberlo olvidado tras conseguir su sillón" en el Ayuntamiento de Madrid.

En rueda de prensa, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha avisado de que los que no pasen por sus primarias "no serán concejales de Podemos" porque ellos mismos, con sus "decisiones políticas libres", se han situando fuera. Eso sí, no ha querido hablar de expulsión formal de los órganos del partido.

"La dirección estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera de Podemos. Cada persona se coloca asimismo donde quiere estar según sus decisiones políticas libres. Lo que si está claro, no solo porque forma parte de nuestro reglamento sino de nuestro ADN democrático, es que los concejales de Podemos en el Ayuntamiento tienen que ser elegido por los inscritos de Podemos en unas primarias de Podemos", ha asegurado.