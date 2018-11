Imploran a Carmena que atienda las 7 medidas imprescindibles para hacer viable Madrid Central

Diecisiete días exactos para que entre en vigor Madrid Central, la iniciativa del gobierno de Manuela Carmena que, a partir del 30 de noviembre, restringirá el tráfico en un área de 472 hectáreas del centro.

Vecinos, hosteleros, transportistas, etc se han agrupado entorno a una plataforma de afectados, que este martes ha organizado un encuentro informativo donde se han explicado las siete medidas que a su juicio debería incorporar el Ayuntamiento de Madrid. Piden a la alcaldesa que les escuche, que ejerza de medidora y que los responsables municipales vuelvan a sentarse con ellos en una mesa de negociación.

1. Transporte público

"Una de las principales carencias tiene que ver con un plan de promoción del transporte público", señalan. En concreto, los autobuses de la EMT". Las propuestas en este sentido de la Plataforma de Afectados por Madrid Central son la puesta en marcha de un servicio lanzadera gratuito que cubra el trayecto de la Gran Vía desde Cibeles a Plaza de España". Además piden que se incremente el servicio de autobuses por la noche, disminuyéndose también los tiempos de espera y recuperando el servicio de búho-metro.

2. Flexibilizar el calendario de renovación de las flotas y de las etiquetas ambientales

Según explicó José Ferrer, "los plazos para la renovación de las flotas y los vehículos puede enviar a la ruina a miles de trabajadores autónomos a los que la ordenanza apenas da 14 meses (enero de 2020) para cambiar su furgoneta con la que se ganan la vida". Más datos: "el 90% de las empresas distribuidoras deberán cambiar sus vehículos durante el periodo 2020-2015" por lo que la inversión total de estas empresas sería de "1.300 millones de euros".

"Paradójicamente - explicó Ferrer – no existe la tecnología adecuada: el motor eléctrico no está adaptado a los camiones. Los camiones eléctricos ni existen ni se les espera. Y los vehículos a gas no están catalogados con una etiqueta medioambiental ‘cero emisiones’".

Por tanto, los afectados en este punto piden "incrementar linealmente cinco años la cadencia de la renovación de los vehículos" ya que el año extra que nos han concedido es insuficiente". Además, recuerdan que esto requiere de la implementación de toda una serie de infraestructuras: "Madrid sólo cuenta con 26 puntos de recarga (eléctrica), frente a los 300 de Barcelona", apuntan.

3. Carga y descarga

Desde la plataforma consideran una necesidad de primer orden ampliar los horarios de carga y descarga. Y es que recuerdan que la superficie de 472 hectáreas es superior a la de 23 capitales de provincia. "Ampliar únicamente el horario para cubrir un incremento del 100% de superficie es inviable".

De la misma manera, deberían contemplarse permisos especiales para periodos o situaciones excepcionales, como las Navidades, el World Pride, eventos especiales…

4. Comercios

Las pymes del comercio, la hostelería y los servicios consideran imprescindible mantener los 20 permisos de acceso con los que ya cuentan los situados en las APR actuales. Y es que el distrito Centro reúne a más de 10.000 autónomos que residen una media superior a las 10 horas diarias de trabajo en los más de 11.000 locales abiertos a pie de calle.

5. Párkings

Únicamente estará permitido acceder en coche al centro de la ciudad si se aparca en el interior de alguno de los párkings públicos de la zona. ¿Pero cómo saber si hay plazas disponibles? Desde el Consistorio se ha indicado que se hará a través de paneles, pero estos "están en proceso de licitación por lo que no estarán instalados el día 30". Además, "40 párkings privados ya han anunciado que no pueden integrarse en la APP promovida por el Ayuntamiento y que se desconoce cuándo estará promovida".

A todo esto se une que el Ayuntamiento "no está renovando las concesiones de los aparcamientos públicos y está planteando un nuevo uso residencial de los mismos. Esto supone una limitación sin precedentes a la capacidad de aparcamiento público" en este área, señaló Juanjo Blardony.

6. Soluciones para necesidades especiales

Academias, hospitales, galerías de arte, centros deportivos, etc, "necesitan contar con un plan de accesibilidad especial". Asimismo, se necesita garantizar el traslado de turistas.

7. Mejoras en la comunicación

Por si todo esto fuera poco, la desinformación por parte del Gobierno de Ahora Madrid es total. Esther Frontera, vecina de la ‘zona frontera’ a Madrid Central, lamenta profundamente la "falta de información". No se conocen "plazos, formas, no se pueden pedir citas previas".

"Estamos a nada de que esto se ponga en marcha y desconocemos todo", se queja. "Ayer por la tarde llamé al 010 y es decepcionante. Primero que te cogen cuando te cogen y después que no tienen a la gente formada, no te saben dar respuestas. Sus únicas respuestas fueron: ‘llame usted antes de salir de casa’ y ‘llame más adelante’".