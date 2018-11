Rivera airea las vergüenzas de Iglesias: "Yo no me emociono con palizas a policías"

Albert Rivera sigue haciendo valer la tradicional postura de Ciudadanos en defensa de la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos. Una medida que ya recogieron los últimos Presupuestos Generales del Estado, negociados por el partido naranja con el Gobierno de Mariano Rajoy, y que este martes llegaba al Congreso de los Diputados en forma de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) suscrita por más de medio millón de españoles e impulsada por la plataforma Jusapol, que desde el lunes por la noche está concentrada a las puertas de la cámara baja. Se trataría, según la propuesta, de blindar por ley esa equiparación salarial.

A las dos de la tarde, un Rivera ayudado de una muleta por su reciente lesión del gemelo se acercaba a saludar a la cabecilla de la manifestación, cuyas reivindicaciones defendía poco después desde la tribuna del hemiciclo, en un discurso donde culpaba a los gobiernos de PP y PSOE del problema: "Hemos llegado hasta aquí, porque los gobiernos sucesivos de la nación han mercadeado con los sueldos de los policías autonómicos y han desequilibrado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su igualdad".

Sin embargo, la parte más dura de su intervención era la dirigida al líder de Podemos, ausente en ese momento del hemiciclo. "Me alegro mucho que voten a favor hoy, de verdad, porque Pablo Iglesias dice que se siente emocionado cuando le dan palizas a la Guardia Civil o a los policías, yo no, yo me emocionó más cuando defienden la democracia" afirmaba el líder naranja, en referencia a una intervención de Iglesias en su programa 'La Tuerka' en 2012, tras una de las manifestaciones que rodearon el Congreso, en la que reconocía que le había "emocionado" la agresión a un agente de los antidisturbios. "Es una imagen muy polémica, muy dura, que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante. Hemos visto cómo algunos manifestantes le rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes pero tengo que reconocer que me ha emocionado", afirmaba el hoy líder de Podemos en esa edición de su programa televisivo.

La invitación al Congreso de los agresores de Alsasua

Rivera también recordaba que el pasado 22 de marzo de 2017, Podemos, junto a partidos como Bildu o el PNV, recibieron en el Congreso a los familiares de los agresores de dos Guardias Civiles y sus parejas en Alsasua. Tras ese encuentro, desde la formación morada se llegó a aseguran que los atacantes eran unas "víctimas".

Unos meses antes, el fundador del partido, Juan Carlos Monedero, asistió también a una de las manifestaciones en el pueblo navarro a favor de los agresores proetarras. "Me molesta que Podemos, en vez de estar con las víctimas, traiga aquí a los agresores, vergüenza me da", afirmaba Rivera, quien le pedía a la formación morada que defendiese "la integridad de ese salario, pero defiendan primero la integridad física de las personas que cobran ese salario".