Federico: "Casado ha perpetrado la mayor traición del PP a sus votantes desde Rajoy en 2008"

El Mundo desvela hoy que "la secretaria de Deportes también eludió impuestos con una sociedad instrumental". Parece que el Gobierno bonito era al final un cubo de basura. Y siguen las reacciones al mercadeo de jueces. "Estupor en el PP porque llega al CGPJ el juez que los sacó del poder". En una durísima columna de Federico Jiménez Losantos, a Casado le llueven bofetadas. "No es casualidad sino tal vez causalidad que Rajoy haya vuelto a aparecer en público junto a Pablo Casado el mismo día en que el sucesor que él no quería perpetrara la mayor traición del PP a sus votantes desde la de Mariano en el PP en 2008, a la vuelta de México. Aquello obedecía a un plan de supervivencia personal" para llegar a Moncloa. "A esa obscena tradición de traiciones se ha unido Casado, obedeciendo a un oscuro chantaje cuyos términos desconocemos, pero que, a diferencia de Rajoy en 2008, no asegura su futuro político personal, sino que lo entierra". Federico se pregunta "¿a cambio de qué? ¿De un Supremo benigno, presidido por el huido Marchena, si tocara juzgar a Rajoy y sus ministros? Nunca se vio crimen tan atroz por razón tan miserable".

El País abre con la última bronca podemita. "Podemos mantiene el apoyo a Carmena pese a la crisis en Madrid". Por la cuenta que les tiene, la alcaldesa tiene la sartén por el mango. El editorial del día después critica las "malas artes" a la hora de repartirse jueces, "una vieja práctica, que no por recurrente, ha perdido un ápice de su profunda perversión". "Este antiguo chanchullo ha alcanzado esta vez un punto de extrema obscenidad" tal, que la "falta de pudor" de PP y PSOE "ha caído como un jarro de agua fría" entre los propios jueces, que últimamente si ponen un circo les crecen los enanos. "Los partidos nunca han sabido, o no han querido, evitar la tentación de garantizarse su influencia en el Consejo (…) A estas alturas urge acabar con tanta chapucería". Pepa Bueno enmienda el editorial. "El colmo de estos días han sido los aspavientos por la politización del CGPJ. El escándalo no es su naturaleza política sino que su elección esté atravesada de intereses partidistas". ¿Se creerá realmente Pepa Bueno estas tontunas naíf o nos toma por idiotas?

ABC abre con la última de Pedro Sánchez de prohibir los coches. "2050, adiós a las gasolineras". ¿Es que piensa Sánchez estar en el poder 30 años? ¿Pasando por urnas o sin ellas? Con este embustero compulsivo nunca se sabe. "España no está preparada para un plan de cero emisiones como el planteado por Sánchez, que ha empezado la casa por el tejado", dice el editorial. Como él usa el Falcon hasta para ir al baño. Sobre el mamoneo de los jueces, Ignacio Camacho se pregunta "qué diablos gana el PP quedándose en minoría en ese sórdido trueque". Carrascal tiene dos teorías. "¿Es el pacto de la magistratura el primer paso hacia una gran coalición?". Enseguida se desengaña, que ya tiene una edad para ingenuidades, "demasiado bonito para ser verdad". Así que se inclina más por "la teoría del engaño" del PSOE al PP. "Está demostrado que Pedro Sánchez es un hombre sin principios". O sí, tiene uno, no salir jamás de Moncloa, como sea.

La Razón dice que "la reforma de la ley del CGPJ consagra el reparto político" y que "el presidente del Gobierno se había comprometido a que la elección la hicieran los jueces". Que no, ese fue Pedro Sánchez. Marhuenda editorializa sobre el asunto de los coches. "Sin duda, es mucho más reconfortante fabular imaginarios idílicos para la humanidad que tratar de gestionar el incómodo y, muchas veces, ingrato presente". Y le recomienda a Sánchez que no se moleste, que "ningún gobierno tuvo que prohibir la fabricación de los carros tirados por caballos para que el ciudadanos descubriera las ventajas del automóvil. No hubo que alentar desde el poder el uso de la refrigeración doméstica y, en solo ocho años, el teléfono móvil se convirtió en un instrumento cotidiano, sin que nuestros políticos tuvieran la menor intervención". Es más, las mujeres dejaron de ir a lavar al río cuando se inventaron las lavadoras automáticas. ¿Sabrá eso el señor Sánchez?

La Vanguardia nos cuenta que al pobre Puchi ya no le hace caso ni Dios. "ERC y la CUP ven una nueva maniobra de Puigdemont en la lista única a la UE". Y le han dicho que nanay de la China. Para lo que ha quedado el héroe de la independencia, le alzan la voz hasta los cuperos.