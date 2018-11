Huelga de estudiantes "contra el machismo": "Estamos hasta el culo de tanto machirulo"

Este miércoles miles de alumnos han decidido no ir a clase y secundar otra huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes bajo el lema "Contra el machismo en las aulas". El sindicato reclama, entre otras cosas, la creación "inmediata" de una asignatura de educación sexual "inclusiva, evaluable y obligatoria" y el fin de "todas las normas represivas de las medidas de vestir" en los centros educativos "que se aplican sólo a las chicas", según ha explicado a Europa Press la secretaria general de la organización, Ana García.

En la manifestación celebrada en Madrid en la Puerta del Sol, se han coreado lemas como "Madrid será la tumba del machismo", "Mi falda corta no provoca nada", "Estamos hasta el culo de tanto machirulo" o "Mujeres unidas jamás serán vencidas". En su camino hacia el Ministerio, los estudiantes han cortado el tráfico de dos carriles de la Gran Vía y han contado con el apoyo de unas decenas de pensionistas que también se manifestaban a esta hora.

Laura, una joven de 16 años del municipio madrileño de Ribatejada, ha asegurado a Europa Press que la discriminación existe. "Me ha pasado: una jefa de estudios me ha dicho que iba muy mal vestida solo por ir con los hombros descubiertos, y era una mujer, porque todavía hay mujeres que son muy machistas". "A mí también me ha pasado que me han hecho comentarios mis propios compañeros, y es muy triste que personas de mi edad piensen así, por eso veo necesario que incluyan una asignatura de educación sexual en nuestro sistema educativo", ha dicho Vero, de Rivas Vaciamadrid.

"No soy histérica ni estoy menstruando, grito porque nos están acosando", se leía en otro cartel portado por otra estudiante durante la manifestación. "Le decimos a este Gobierno, que se declara feminista y que hace declaraciones a favor de la igualdad, que no se puede ser feminista mientras se niega a enfrentarse a los que provocan la opresión y la violencia contra las mujeres", ha proclamado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, que cifra en un millón los estudiantes que han secundado el paro.