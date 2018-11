Urkullu no logra convencer a Torra de que apoye los Presupuestos

El lendakari Íñigo Urkullu le ha dicho a su homólogo catalán, el presidentQuim Torra, que aproveche la distensión abierta por el Gobierno de Pedro Sánchez al objeto de "negociar el ejercicio del derecho de autodeterminación de forma legal y acordada". El dirigente nacionalista vasco ha tratado de convencer en vano a su colega autonómico de que no se cierre a apoyar a los Presupuestos Generales del Estado. Tras una hora de reunión y un almuerzo conjunto, ambos dirigentes han protagonizado una comparecencia conjunta en la que se han puesto de manifiesto tanto la cordialidad y el buen entendimiento entre nacionalistas como la existencia de dos estrategias diferentes.

Urkullu y Torra se han manejado con registros opuestos. El lendakari considera que "autodeterminación no significa necesariamente independencia", cree en la "sinceridad" de Pedro Sánchez sobre el propósito de la "plurinacionalidad" de España, un objetivo que según Urkullu debería propiciar la unión de las fuerzas nacionalistas. Para el president, todo eso son "pantallas pasadas", como la propuesta de nuevo Estatut del presidente del Gobierno, una oferta que según Torra es la "versión 2.0 del 'apoyaremos' de Zapatero", según declaró en una entrevista previa en la televisión pública vasca. En la rueda de prensa conjunta apuntó que "los ritmos del pueblo vasco y el pueblo catalán no son los mismos", que "Cataluña está inmersa en un proceso independentista" que no tiene vuelta atrás y que la política general española no figura entre las prioridades de los nacionalistas catalanes.

La cordialidad y buena sintonía se han expresado en materia de políticos presos y de la tradicional alianza de nacionalistas vascos y catalanes, muy resentida durante el proceso. Urkullu ha lamentado la situación de prisión provisional de los golpistas, ha hecho votos por su pronta liberación y ha manifestado que volverá a visitarlos. Grandes palabras y parabienes entre ambos dirigentes a pesar de las agudas diferencias de fondo. El nacionalismo catalán quiere contagiar el proceso al País Vasco y mantiene unas relaciones cada vez más estrechas con Bildu. Otegi visitó la semana pasada a Puigdemont en Waterloo y abordaron la cuestión de un frente común nacionalista a fin de erosionar con más eficacia al Estado. Bildu también negocia con ERC una lista conjunta para las europeas a la que quiere sumarse, de momento sin éxito, Puigdemont.



Otro fracaso del mediador

La reunión entre Urkullu y Torra no ha servido para facilitar una aproximación de los nacionalistas catalanes a los Presupuestos Generales del Estado. De lo dicho antes y después por Torra, el separatismo catalán no está por la labor de facilitar las cosas a Sánchez. El escrito de Fiscalía y su petición de penas por el golpe de Estado ha enervado a los dirigentes catalanistas. Sin embargo, combinan la retórica de ruptura con la celebración de reuniones bilaterales, tal como se afanan en subrayar los socialistas.

Igual que ocurriera durante los días y horas previas a la proclamación en el "Parlament" de la república catalana del 27 de octubre, el papel de Urkullu como mediador no ha dado resultado. En aquella ocasión se trataba de convencer a Puigdemont de que no declarara la independencia y anticipara las elecciones a cambio de no aplicar el 155. Así que como con Rajoy, a Sánchez tampoco le han servido de nada las gestiones del lendakari y es que a pesar de las amigables relaciones, en el PNV son bastante críticos con las intromisiones de los nacionalistas catalanes en la política vasca y con el indisimulado idilio del nacionalismo catalán con Otegi. Y de momento, pasan de secundar la guerra contra el Estado declarada por Torra.