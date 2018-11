Carmena: "No tengo nada que ver con Podemos ni necesidad de hablar con Pablo Iglesias"

La estrategia de desvinculación de Podemos por parte de Manuela Carmena es ya más evidente que nunca. La alcaldesa de Madrid siempre ha querido presentarse como una persona ajena al partido morado, pero dio un paso más en este sentido cuando anunció una plataforma distinta a Ahora Madrid con la concurrirá a las elecciones.

Recién aterrizada de Rumanía, este jueves, Carmena se ha referido en estos términos a la crisis abierta en ‘ese partido del que usted me habla’: "No sé cómo deciros, no tengo una vinculación específica con él, ni necesidad de tener una conversación, creo que esto es un problema que surge en el partido de Podemos, yo no tengo nada que ver", ha dicho ante los medios a la salida de un acto de la Policía Municipal en la Caja Mágica de Madrid.

La regidora madrileña no cree que Iglesias le haya echado un pulso -"no son maneras de analizar algo que no tiene nada que ver con eso", ha dicho- y no sabe si el exJemad Julio Rodríguez concurrirá a su lado en los comicios de 2019, puesto que en primer lugar se tiene que crear una plataforma y desde ese espacio se configurará la lista.

Si bien es cierto que tras la decisión de Rita Maestre y cinco concejales próximos a la alcaldesa de no concurrir a las primarias de Podemos, la posibilidad de que el exJemad vaya en un puesto destacado de la lista se ha desvanecido.

Precisamente este jueves ha hablado también la portavoz municipal y represaliada por la formación de los círculos. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre ha asegurado que "no hay una discrepancia sobre los procedimientos democráticos. Los concejales de gobierno de Madrid nos vamos a presentar - junto con otras personas, otras organizaciones, nuevos independientes - al proceso abierto, participativo, inclusivo con el que va a formarse la candidatura de Manuela Carmena para el año 2019".

Si bien Rita Maestre sí ha reconocido que "en cuanto al conflicto y la situación que se ha generado es evidente que no es la mejor de las situaciones posibles, no es una situación ideal". Maestre ha querido apuntar que "es evidente que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que ser cautos, que tenemos que tener cabeza fría porque de lo que tratamos de hacer aquí es de generar una candidatura ilusionante entorno a la figura de Manuela Carmena que continúe con el trabajo que hemos hecho durante estos tres años por hacer de Madrid una ciudad más justa, más limpia, más honrada y más feminista".

Maestre está "segura de que a pesar de los desencuentros, se va encauzar esta situación porque todas las fuerzas políticas y las personas progresistas de esta ciudad estamos fuertemente concentrados en repetir este proyecto político más allá del año 2019".