La Asamblea de Madrid ha tumbado este jueves una propuesta de Ciudadanos que pedía que el Gobierno regional trasladase al Ejecutivo central su rechazo a la concesión del indulto, y cualquier otra medida de privilegio, a los que en caso de producirse sentencia condenatoria "resulten responsables del golpe separatista cometido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017".

La formación naranja, por medio de una Proposición No de Ley (PNL), ha mostrado su preocupación por que el Gobierno central pueda llegar a indultar a los líderes separatistas si acaban siendo condenados por el Tribunal Supremo.

La iniciativa ha sido rechazada al producirse un empate en la votación en tres ocasiones, con 62 votos a favor de PP y Ciudadanos y 62 votos en contra de PSOE y Podemos, por lo que la iniciativa ha decaído. Los diputados del PSOE lo han celebrado con entusiasmo. "Sólo les falta el lazo amarillo en la solapa", ha comentado el diputado naranja César Zafra.

‼️ Este es el @PSOE madrileño en pie celebrando que se pueda indultar a los golpistas catalanes. ¡Sólo les falta el lazo amarillo en la solapa! pic.twitter.com/xvFkMAtKy8 — César Zafra (@CsarZafra) November 15, 2018

El encargado de defender esta propuesta sin rango de ley ha sido el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que ha lanzado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su único objetivo sea aguantar "un día más en la Moncloa". "Su jefe es un 'yonki' del poder, solo quiere el poder por el poder. El poder es un medio para alcanzar un fin y el señor Sánchez sólo tiene un fin: atrincherarse en la Moncloa es su único objetivo. El 'Sanchísmo' es un peligro para el partido socialista porque supone la quiebra moral de sus valores y principios", ha criticado.

En este punto, Aguado ha pedido al portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que subiera a la tribuna a fijar su posición. Desde su escaño Gabilondo ha hecho un gesto indicando que no iba a intervenir.

"Ah, que no va a subir. Con todos los respetos me recuerda usted a un jarrón chino: 'no me toquen a ver si voy a hablar de algo demasiado terrenal'. Le pido, señor Franco, que cuando suba aquí que nos diga simplemente si va a usted y su partido a permitir que se indulten presos golpistas", les ha lanzado.

El PSOE llama "entrometido" a Ciudadanos

Por su parte, el secretario general socialista, José Manuel Franco, ha afeado a Aguado que haya "insultado" tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo. "Mi partido no lo va a consentir que día tras día se empeñe en insultar al señor Gabilondo y al presidente de todos los españoles, diciéndole que es un yonki. Vivir para ver", le ha reprochado al portavoz de la formación naranja.

Esta propuesta, para Franco es "extemporánea" porque se está hablando de un asunto que no se ha juzgado todavía y del cual no se sabe "si va a haber condena o no". A su parecer, Ciudadanos se está "entrometiendo" de forma ilegítima en los poderes del Estado del Poder Judicial, algo que hacen "por un puñado de votos" sin "importarles poner en cuestión el Estado de derecho".

El diputado de Podemos Jacinto Morano ha lanzado a Aguado que "no quiere ganar a sus adversarios políticos" sino que lo que quiere es "encarcelarlos". "Los foros políticos son para discutir, los juzgados son para determinar las responsabilidades penales. No intenten usurpar y convertirnos en turba a esta Asamblea para condenar a unas personas que todavía son inocentes", ha reivindicado.

Por último, la diputada del PP María Eugenia Carballedo ha asegurado que le "avergüenza" conocer que tiene enfrente a políticos en la Asamblea "que les representan" y que "piensan y dudan que a estos señores no les importa nada con un discurso xenófobo, supremacista y excluyente que algunos están intentando instalar en Cataluña". "Por supuesto, eso concierne a los madrileños", ha concluido.