Malestar en el Gobierno al conocerse su intención de no presentar los PGE

Lo contaban en privado y lo negaban en público. La información adelantada por Libertad Digital sobre la renuncia del Gobierno a presentar los PGE en el mes de diciembre ha provocado un cambio en el discurso gubernamental: ahora tampoco lo niegan. Una información que ha provocado malestar en el Ejecutivo porque se conozca unos planes que tenían previsto guardar en secreto hasta el mes de diciembre cuando constataran públicamente su imposibilidad de sacarlos adelante.

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara este miércoles en el Congreso que presentaría los PGE "a finales de año", la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado un paso atrás y ya no confirma esta presentación que califica de "cuestión menor" más propia de la "tertulia política".

En su argumentación en los pasillos del Congreso, tras ser preguntada por la información de este periódico, la titular de Hacienda ha asegurado que "a mí lo que me llama la atención es que sea noticia si se presentan los PGE en vez de si se aprueban… sinceramente se lo tengo que decir". Una contradicción de origen porque las cuentas públicas no se pueden aprobar ni debatir sin que antes sean presentados en el Parlamento, que es quien tiene que iniciar su compleja tramitación parlamentaria.

Según Montero, "lo importante es que se aprueben" y "lo demás forma parte de la tertulia política", es "una cuestión menor" que, sin embargo, se ha negado a desmentir. Al ser preguntada nuevamente por si confirma o desmiente este extremo, ha dicho: "No lo sé" y ha negado que no le hayan informado al respecto de las intenciones del presidente porque "el Gobierno está perfectamente coordinado".

En el discurso del Gobierno se han cambiado las certezas por deseos y voluntades de forma que las confirmaciones han dado paso a aseveraciones como "estamos trabajando para tener Presupuestos en los plazos que nos corresponden", como ha dicho la vicepresidenta, Carmen Calvo; o "la intención del Gobierno es llegar a las alianzas que puedan lograr la aprobación del Presupuesto".

Algo para lo que Montero ha dicho trabajar "día y noche" para lograr pero sobre lo que ha mostrado "cautela", porque "hay que dejar que las fuerzas políticas dialoguen sin estar sometidas a la presión".

La oposición lo esperaba

Una renuncia a presentar las cuentas públicas que esperaban los socios del Gobierno. En los pasillos del Congreso, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha asegurado que "no me sorprende si no trae las cuentas. De ninguna de las maneras" porque "tenemos la impresión desde hace bastantes semanas que el Gobierno no tiene intención de aprobar el PGE y que hemos asistido a un ejercicio de que Podemos y el Gobierno escenifican sus propuestas legítimas pero que en ningún momento se han planteado de verdad que el PGE sea aprobado. Forma parte de su legítima campaña electoral".

En cualquier caso, descartó la posibilidad de que el PDeCAT se mueva de su rechazo inicial porque "el pescado está bastante vendido" en "el escenario en el que estamos ahora no contemplo esta posibilidad". Un no rotundo del que tampoco se mueve ERC, como ha manifestado Gabriel Rufián: "No, no. Nosotros hemos sido muy claros. No vamos a apoyar unos PGE de un Gobierno que no ha movido un dedo con nueve personas secuestradas en las cárceles".

Rufián también ha dicho no estar sorprendido porque el Gobierno tire la toalla porque "No nos llaman. No nos han dicho nada… algo raro también". Y desde Unidos-Podemos, Alberto Garzón, fue más contundente al señalar que el Gobierno "debería hacer un esfuerzo y traer" las cuentas al Congreso aunque ha reconocido que "no está haciendo el esfuerzo suficiente como para aprobar los presupuestos. Creo que se puede ganar pero hay que traerlo aquí. Sería lo más razonable".