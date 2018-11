Pablo Iglesias no descarta la celebración de unas elecciones generales antes de las próximas municipales del 26 de mayo de 2019 si los Presupuestos Generales de Pedro Sánchez no ven la luz.

En una entrevista en Cataluña Radio, el líder de Podemos ha valorado este viernes la noticia, adelantada por Libertad Digital, de que el Gobierno sopesa no presentar los PGE. Según Iglesias, no sería "sensato" que si el Ejecutivo no tiene cuentas públicas buscase "gobernar a través de decretos con una Mesa del Congreso controlada por el Partido Popular y por Ciudadanos. Creo que es muy difícil y que lo que sería sensato es ir a elecciones", ha dicho un Iglesias que, eso sí, no ha dejado claro si apoyarían o no estas medidas desde su formación.

"Mucho antes de lo que se imaginan"

En la entrevista, el secretario general morado ha insistido en que "lo sensato" sería sacar adelante ese pacto presupuestario al que Podemos llegó con Sánchez. Iglesias ha reconocido que "a día de hoy es muy difícil que el PDeCAT y ERC puedan apoyar el acuerdo que hicimos nosotros con el gobierno". "No soy ingenuo", ha apostillado añadiendo que "el Gobierno no ha dado los pasos valientes que tenía que dar".

Si Sánchez se empeña en gobernar a través de decretos, "sospecho que la presión va a ser tanta que podemos tener elecciones generales mucho antes de lo que muchos se imaginan",ha explicado Iglesias que no ha descartado que los comicios sean antes de las municipales y autonómicas del año que viene.

El líder de Podemos ha puesto sobre la mesa los dos posibles escenarios resultantes de esos posibles comicios: "Podemos volver al mismo punto, en el que nos tengamos que entender el PSOE, nosotros y las fuerzas independentistas, o una situación en la que los que se tienen que entender son PP, Ciudadanos y VOX".