Juan Marín: "Mi objetivo es gobernar Andalucía en solitario con el apoyo de PSOE y PP"

Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962) recibe a Libertad Digital después de la última Ejecutiva Nacional de Ciudadanos antes de la campaña electoral en Andalucía. En un pequeño despacho de la sede central de Ciudadanos en Madrid contesta a preguntas sobre su campaña y sobre la ruptura del pacto con Susana Díaz, a la que ahora se compromete a no volver a investir. Su resultado será, aun en el peor de los casos, exponencialmente mejor que los nueve escaños obtenidos en 2015, cuando los de Albert Rivera eran aún una casa a medio construir. Sin embargo, y precisamente por ese crecimiento de la formación, los retos ahora son otros. En primer lugar dar un sorpasso al PP que supondría un histórico cambio de paradigma en el centroderecha español, y en segundo lugar, por soñar que no quede, convertirse en el primer jefe de Gobierno de la historia de Ciudadanos.

Usted acaba de salir de una reunión con la cúpula de Ciudadanos, incluidos los principales dirigentes territoriales. Ha estado con, entre otros, Ignacio Aguado ¿Por qué usted ha roto con el PSOE en Andalucía y él no con el PP en Madrid?

Las situaciones no son iguales, en absoluto.

Pero los incumplimientos en materia de regeneración, con cuestiones como la supresión de los aforamientos, son los mismos.

Aquí hay una cuestión importante. La regeneración democrática, en el acuerdo de Ciudadanos en Andalucía, era el tronco del cambio que queríamos hacer en las instituciones, en estos cuatro años. Y prueba de ello es que arrancamos a Chaves y Griñán del Congreso y del Senado, para poder poner en marcha estos acuerdos. Después hemos estado trabajando durante tres años y medio en esas reformas. Algunos dicen que nos hemos acordado ahora, y no es verdad. En septiembre, 29 de septiembre de 2015, todavía no había empezado el primer periodo de sesiones de la legislatura, y ya estábamos creando un grupo de trabajo para reformar la ley electoral. Para nosotros no se trataba, únicamente, de los aforamientos. Ese era uno más de los asuntos del bloque de regeneración democrática que no ha querido, y ha dicho que no iba a cumplir, Susana Díaz y el PSOE ¿O es que la Oficina Contra el Fraude y la Corrupción Política no formaba parte de esos acuerdos? Claro que sí. La señora Montero [María Jesús, ministra de Hacienda] se vino de Sevilla a Madrid, de ser consejera a ser ministra, sin publicar el decreto para crear esa oficina, que era otro de los aspectos del acuerdo. Igual con los nombramientos a dedo. Hay un punto del acuerdo que dice que por debajo del nivel 30 todos los responsable de la Sanidad, de la Educación, de las políticas sociales en Andalucía se nombrarán en función de su capacidad y su mérito, por promoción interna. No se ha cumplido. Lo mismo con la ley electoral, hicimos un trabajo de dos años y medio y cuando llegó el momento de apretar el botón el PSOE dijo que no, que no había que mejorar la proporcionalidad del voto.

Si usted logra el dos de diciembre…

Mi equipo.

Si Ciudadanos logra un voto y/o un escaño más que el Partido Popular es evidente que estaremos ante un cambio histórico en el centroderecha español. Y usted, si me lo permite, habrá logrado esa proeza.

Nosotros confiamos en ese resultado y que eso se traslade al resto del territorio nacional. Pero le confieso una cosa, nosotros no aspiramos a superar al PP, nosotros aspiramos a superar al PSOE y a ganar las elecciones en Andalucía, ese será el gran cambio histórico. Y eso es lo que dicen hoy la calle y las encuestas.

El incumplimiento del PSOE en materia de regeneración ha sido absoluto

Pero en un escenario fragmentado, como el de Andalucía y el de toda España, ganar ya no vale.

Yo me tendré que sentar a intentar formar Gobierno.

Sí, pero si hablamos de alianzas ya hemos excluido al PSOE…

No. Yo no digo que el PSOE no pudiera votarme, para presidir yo la Junta de Andalucía. Yo he dicho que no voy a gobernar con ellos.

¿Aspira a gobernar en solitario?

Yo aspiro a gobernar Andalucía.

¿En solitario?

Ese es mi objetivo.

Usted cree que en España, con realidades parlamentarias tan fragmentadas, insisto, eso es posible.

Yo estoy acostumbrado a firmar un acuerdo y cumplirlo siempre. Y eso hoy no lo duda ni el PP ni el PSOE en Andalucía. Y si yo firmo un acuerdo en el que vamos a llevar a cabo un proyecto político, si estas dos fuerzas políticas me respaldan, ellos saben que yo voy a cumplirlo al 100%. No solamente estamos hablando de la presidencia de la Junta de Andalucía, estamos hablando de que hay muchas estructuras y muchos cargos de responsabilidad que, lógicamente, habrá que intentar llegar a consensos y a acuerdos para poder reformar, en algunos casos, algunas instituciones, y en otras pues presidirlas o gestionarlas. Y yo creo que ahí hay mucho margen para la negociación, y para el diálogo. Pero yo lo que aspiro es que el PSOE, y el PP, apuesten por un Gobierno real de cambio en Andalucía.

Juan Marín, durante la entrevista. | D.A.

Si le entiendo bien, no habría consejeros del PSOE o el PP pero sí en los niveles intermedios de la administración ¿Estamos hablando de eso?

Lo primero que hay que consensuar es qué proyecto tenemos para Andalucía. Si el PSOE y el PP no están de acuerdo en regenerar las instituciones, en abrir las ventanas y en auditar todo lo que se ha hecho, así como en una política económica que apueste por las empresas, por los autónomos, por los emprendedores y por los profesionales en la Sanidad y la Educación públicas, pues no habrá posibilidad de acuerdo.

Podemos hablar con PSOE y PP de cargos de responsabilidad que no sean consejerías

Quería preguntarle por VOX, dado que algunas encuestas apuntan su entrada en el Parlamento Andaluz [la entrevista se realiza días antes del sondeo del CIS que otorga un escaño de los de Santiago Abascal]. Albert Rivera ha desautorizado a Manuel Valls por haber pedido la aplicación de un "cordón sanitario" sobre ese partido.

Primero permítame decirle algo por respeto, no por otra cuestión. Hay veintiuna fuerzas políticas extra parlamentarias que se presentan en Andalucía...

Ninguna con posibilidades, según las encuestas, ni que llene grandes auditorios como ha ocurrido en Sevilla, con todo mi respeto a esas formaciones a las que alude.

Cuando se conforme el Parlamento el dos de diciembre, que veremos si realmente eso se produce, Juan Marín va a hablar con todo el mundo. Lo que ocurre es que cuando los proyectos no son coincidentes, es imposible llegar a acuerdos.

Los ERE pueden ser un juego de niños al lado del escándalo de la formación

En el caso de los ERE, estamos a la espera de una sentencia, que será después de las elecciones y que, si la comparamos con la sentencia del caso Gurtel que precipitó la caída de Mariano Rajoy, no parece que vaya a referirse al PSOE como organización.

No sabemos qué dirá la sentencia, pero sí hay una cuantificación de recursos que se malversaron y se destinaron a lo que no correspondía, que era en torno a 680 millones de euros. Con ese dinero se podrían haber resuelto muchos problemas en Andalucía. Pero por encima de eso estamos hablando de una trama organizada, con consejeros muy importantes implicados. Son una veintena de ex altos cargos del PSOE, puede que no haya una condena específica a la formación, pero los socialistas no pueden escurrir el bulto de su responsabilidad de décadas en esa gestión.

En cuanto a Susana Díaz, de toda la vida, desde los diecisiete años, usted ha estado en la dirección del partido ¿y usted no sabía nada? Le digo más, los ERE pueden llegar a ser un juego de niños al lado de la FAFE [la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo]. Porque hasta ahora parece que es solamente el uso de unas tarjetas en unos puticlub, pero esa es la punta del iceberg, porque la FAFE se utilizó para dar subvenciones y concesiones. Que no le quepa duda a Susana Díaz de que la comparecencia del otro día en el Senado no va a ser la última, tendrá que volver al Parlamento de Andalucía y ya veremos si tiene que ir también a la Justicia. Esto ha sido un monopolio del PSOE para mantener sus chiringuitos y su clientelismo político.

Termino esta reflexión con un detalle, cuando se celebró la comisión de investigación sobre los cursos de formación, que nosotros impulsamos, quienes indultaron y exculparon al PSOE de su responsabilidad política fueron Izquierda Unida y Podemos. Con su voto en contra del dictamen que trataba de hacer responsables políticos a Chaves, a Griñán y a todos los que habían participado en esa trama.

Hay quien dice que usted ha obrado el milagro de implementar una "revolución fiscal" en el mayor feudo de la izquierda española, con la bajada del IRPF y la supresión del impuesto de sucesiones.

Nos costó mucho arrancarle a Montero la supresión de sucesiones y donaciones, pensé por un momento que se rompía el pacto. También hemos conseguido otras bajadas de impuestos que nunca jamás, en treinta y siete años, se habían bajado así en Andalucía. Pero creemos que ese modelo, que no es una revolución, sino una convicción de que con menos impuestos se recauda más y se crea más empleo, debe exportarse por toda España.