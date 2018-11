Opazo llama a los españoles a manifestarse masivamente el 1 de diciembre en Madrid

La gran manifestación organizada por España Responde que este domingo iba a recorrer las calles de Valencias se ha suspendido. Las condiciones meteorológicas de estos días y la probabilidad de lluvias fuertes durante la marcha han obligado a posponerla hasta principios del próximo año.

Desde la entidad presidida por José Manuel Opazo invitan a los valencianos y al resto de españoles a unirse a la "gran manifestación" del próximo 1 de diciembre en Madrid.

Entrevistado en Es la mañana de Federico el pasado 7 de noviembre, Opazo señaló que "el gran problema aquí no es el ‘problema catalán’ sino que el Gobierno central está permitiendo y contribuyendo a que se desintegre la nación". Una de las bases de que esto esté cogiendo cada vez más fuerza es que la ciudadanía se da cuenta de que quien se duerme en la democracia se despierta con una dictadura".

En este sentido, explicó que "en España no hay ningún instrumento que se asegure de que los partidos políticos no se salgan de las líneas constitucionales". Por ello, abogó por la creación "de un ejército del pueblo que no permita que ningún partido haga lo que el PSOE en el Gobierno está haciendo".