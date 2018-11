VOX replica al PP sobre el voto útil: "Han demostrado ser inútiles 40 años"

VOX ha llegado a Málaga este sábado con un mitin en la céntrica Plaza de la Marina de la capital donde su presidente, Santiago Abascal, ha criticado a las formaciones políticas que apelan al voto útil en las elecciones del 2 de diciembre. También ha lanzado un mensaje al PP andaluz y a su líder, Juanma Moreno: "Han demostrado ser inútiles durante 40 años para desalojar a los señoritos de la Junta" (...) "Casi parecía una oposición pactada".

El máximo dirigente de VOX, junto al secretario general, Javier Ortega Smith; el candidato a la Junta de Andalucía, Francisco Serrano; el número uno de la lista por Málaga, Eugenio Moltó y el presidente provincial, José Enrique Lara, han intervenido en un acto donde se han sucedido los cánticos a favor de España, de Andalucía y contra la actual situación política en el país.

La organización ha informado de la asistencia de más de 3.000 personas a este acto, mientras que la Policía Nacional lo ha cifrado en unas 1.100 personas. Durante el mismo, Abascal ha lamentado que se diga que en estos comicios regionales el voto a VOX es un voto "antisistema", es más, ha criticado "la inutilidad" del PP, sin citarlo, asegurando que están "cómodamente instalados en el reparto de papeles" y hablando de una oposición "inútil y perpetua".

También ha aludido a Ciudadanos, "la veleta naranja que ha pasado a ser la muleta naranja", y al hecho de que hablen del voto útil también. Para Abascal, "lo único útil es un puñado de voces en el Parlamento andaluz que tengan la llave y espanten al comunismo chavista, que es quien tiene la llave hoy de la Junta de Andalucía".

A su juicio, el próximo 2 de diciembre el "hito histórico de Vistalegre" se producirá en Andalucía, tierra "protagonista de hechos importantes", citando la batalla de Bailén; la culminación en Granada de la reconquista y la salida desde el puerto onubense de Palos "a la mayor aventura histórica del pueblo español que llevó a la mayor obra de hermanamiento universal".

"Esa es la Andalucía que va a ser protagonista entregando a VOX la llave", ha manifestado, todo ello para "expulsar a los señoritos de San Telmo, a los señoritos de la oposición perpetua y al comunismo chavista".

Así, se ha referido a que hay más de un cinco por ciento de intención de voto para VOX y a que, de celebrarse comicios nacionales, "podría tener grupo parlamentario propio en el Congreso". Abascal ha agregado que esto está "muy lejos de lo que será", mostrando la "respuesta popular" en actos como el de la madrileña plaza de Vistalegre, en Sevilla, Almería o este mismo sábado en Málaga.

"Llenáis las plazas y las salas cuando VOX os convoca; eso nos tiene que dar confianza. Contamos con la fuerza histórica de la nación española, con ese orgullo y entusiasmo que muchos han despreciado", ha subrayado el líder de la formación, quien ha reiterado que su partido tiene "las llaves de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España".

"Los que nos han insultado tendrán que hablar con nosotros y decidir con quién gobiernan", ha espetado, criticando que circulen "wasaps anónimos de que votar a VOX supone restar, dividir". "¿Dividir qué?", se ha preguntado, al tiempo que ha asegurado que los que crean esto "que no se presenten porque han demostrado su inutilidad durante 40 años".

En su intervención, Abascal ha defendido que VOX "sólo tiene una doctrina sobre la libertad", criticando a los políticos "blandos, cobardes y acomplejados" y reiterando que "lo único grande es España". "En estas elecciones (del 2 de diciembre) no hemos venido a ganar en Andalucía sino para que Andalucía gane con nosotros y con España", ha apostillado.

Ha lamentado que haya "una casta política que malgobierna desde hace 30 años", instando a los ciudadanos a llamar a España patria, "sin vergüenza". "Es lo mejor que tenemos, a la patria se le llama por su nombre, es la que nos protege a todos y la que está haciendo reaccionar a miles de jóvenes", ha dicho el presidente de VOX, quien ha advertido de que esta formación "no se pone de espaldas a la diversidad".

"Andalucía hay muchas y muy diversas pero todas son profundamente españolas y esa españolidad es la que tenemos que reivindicar para que Andalucía, en estos momentos, deje de ser el furgón de cola; en una reconquista que devuelva la voz a la España grande, la decente, la silente y libre que está harta de que la pisoteen", ha espetado Santiago Abascal.

También ha tenido palabras para el presidente del Gobierno "legal pero ilegítimo, el licenciado" Pedro Sánchez; para "el sujeto más peligroso del Congreso de los Diputados", en referencia al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; y para los líderes de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente.

Abascal ha exigido una "inmigración regulada según las necesidades de la economía" y ha criticado que se concedan ayudas a los inmigrantes "y los politicastros se la nieguen a los españoles", advirtiendo de que en "muchas naciones de Europa hay barrios que dicen multiculturales donde no puede entrar la policía y se aplica la 'sharía'".

"Queremos poder comer jamón en los colegios y que no venga nadie a decirnos lo que tenemos que hacer en nuestra tierra, sean de fuera o de dentro; comeremos jamón les moleste a los islamistas o a los animalistas. Son gente verdaderamente peligrosa, si quieren comer solo lechuga que lo hagan, el que quiera cazar que pueda hacerlo; el que quiera educar en libertad que lo haga", ha espetado el presidente de VOX.

"Bienvenidos a la resistencia"

Por su parte, el número dos de VOX, Javier Ortega Smith, ha dado la "bienvenida a la resistencia" a los congregados en Málaga, a aquellos españoles "silenciados, olvidados y despreciados por los que dicen representar al pueblo".

"VOX es la voz de cada uno de vosotros", ha espetado, incidiendo en que son "un proyecto político al servicio de España". "No vamos a defraudaros pero yo os pido que no defraudéis vosotros a España, este es un proyecto por los españoles y si algún día cualquiera de nosotros que damos la cara os fallamos, no tengáis piedad, echadnos de las tribunas a patadas si hace falta".

Según el secretario general, detrás de VOX está "el corazón vivo de una España viva y el día 2 les vamos a dar un anticipo de las próximas elecciones", considerándolas "la puerta hacia el Congreso de los Diputados".

"Demostradles que la España viva se ha puesto en pie. Nosotros nos movemos por valores, por principios, por convicciones y solo juntos saldremos de esta triste situación donde el Gobierno negocia con quienes quieren dar un golpe de estado, convertir a España en una teocracia como la de Irán o en una Venezuela castrista", ha concluido.

"El electroshock que reanime a España"

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta, Francisco Serrano, ha dado la bienvenida a la "fiesta del despertar". "Estamos en una sala de reanimación y vamos a ser el electroshock que reanime España, que ha estado anestesiada", ha enfatizado.

"El sueño de Andalucía ha durado 40 años pero ha sido una pesadilla demasiado larga", ha dicho, añadiendo que VOX "no quiere robar votos a nadie porque no son de nadie". Eso sí, ha asegurado que el PSOE "tiene unos votos ya comprados y se presente quien se presente ya tiene un millón y medio de votos por el clientelismo que ha generado; eso es hacer trampa".

"Aquí empieza el movimiento de los indignados del 2 de diciembre; representamos a los del 15M que no todos son perroflautas, hay muchos como nosotros", ha recalcado, criticando el estado de las autonomías, que abogan por suprimir y defendiendo "la justicia verdadera e independiente, la sanidad pública, la educación y una inmigración reglada: que vengan con papeles".