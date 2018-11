El PDeCAT y ERC se ofrecen a Sánchez para que gobierne por decreto

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, y el presidente del grupo en el Congreso de ERC, Joan Tardà, se han mostrado partidarios de facilitar el mantenimiento en el poder de Pedro Sánchez con apoyos puntuales a las "medidas sociales" del Ejecutivo del PSOE como la subida del salario mínimo. Bonvehí ha insistido en que los postconvergentes no se sentarán a negociar con el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado mientras haya presos y fugados.

Según Bonvehí, mientras el Gobierno no ofrezca un acuerdo sobre un referéndum de autodeterminación y haga gestos en favor de la liberación de los golpistas presos no hay ninguna posibilidad de negociación sobre las cuentas públicas, lo que no obsta, matizó, para que el grupo del PDeCAT en el Congreso apoye "medidas sociales" como la subida del salario mínimo o reformas en el mercado del alquiler de inmuebles.

"Si se desvincula el salario mínimo de los Presupuestos, estamos dispuestos a hablar con el Gobierno porque se trata de una propuesta que mejoraría la calidad de los catalanes", ha declarado Bonvehí en un acto con militantes del partido. De modo parecido se ha expresado el republicano Joan Tardà, que ha pasado el fin de semana en el País Vasco como "observador" de la consulta separatista auspiciada por el PNV y Bildu. Tardà ha pedido al Gobierno que "no engañe porque el salario mínimo se puede aprobar por decreto al margen de los Presupuestos".

Así pues, mientras el Gobierno no tenga un gesto con los golpistas presos no habrá cuentas públicas, pero los separatistas catalanes no quieren dejar caer el Ejecutivo y abocarlo a la tesitura de convocar unas elecciones generales que podrían dar un vuelco a la situación política. Se muestran quejosos por la supuesta falta de empatía de lo socialistas con los procesados por el golpe de Estado separatista, insisten en que el Gobierno tiene que forzar la Fiscalía a rebajar la calificación penal del golpe y al tiempo alegan que la situación política nacional no les incumbe. Sin embargo, son sensibles a los argumentos procedentes de Podemos sobre el "riesgo" de que unas elecciones generales desalojen a Sánchez de la Moncloa.

Negociaciones con Otegi

En paralelo, los grupos de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras negocian con Arnaldo Otegi la confección de una lista conjunta de separatistas gallegos, catalanes y vascos para las elecciones europeas. Otegi visitó la semana pasada a Puigdemont en su mansión de Waterloo y ambos mostraron una gran sintonía. El principal escollo para la alianza es la tajante negativa de Oriol Junqueras a formar parte de cualquier operación electoral que incluya a Puigdemont, quien por su parte ha enviado cuatro misivas al preso que según reprochó la portavoz de la Generalidad Elsa Artadi no han sido contestadas por el líder de ERC.

Puigdemont ha insistido en la candidatura conjunta con ERC, Bildu y los posconvergentes en una entrevista en Gara en la que afirma que tal coalición sería "una propuesta inteligente que puede ser realmente disruptiva en la fórmula política sobre la cual se ha asentado el Estado español".

Las relaciones con Junqueras

En dicha entrevista, Puigdemont considera también que si no hay un acuerdo entre los partidos separatistas "quizá no es verdad que estamos dispuestos a hacerlo todo para implementar la República, porque hay unos esfuerzos que no cuestan sangre, ni cárcel, ni exilio. Un poco más de modestia y renunciar un poco al sectarismo partidista. Si no estamos dispuestos a hacer este esfuerzo, no sé si somos creíbles cuando a la gente le decimos que estamos dispuestos a llegar hasta el final". En cuanto a sus relaciones con Junqueras, Puigdemont afirma que "no ha habido ninguna ruptura de relaciones. Lo que es obvio es que yo no puedo robarle tiempo de teléfono a su familia para que me llame".