La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Ejército sin "ninguna duda" va a estar presente en el Salón de la Enseñanza en Barcelona y ha instado a las distintas fuerzas políticas a "respetar" a las Fuerzas Armadas y a no hacer "una utilización partidista" de ellas.

"Si van a estar, que no haya ninguna duda, en la Feria de Barcelona, como lo están en muchísimas otras ferias y como lo han estado en el mes de octubre en el Salón Náutico de Barcelona", ha asegurado la ministra en rueda de prensa al término de la reunión conjunta de los ministros de Defensa y Exteriores de la UE, al ser preguntada por los motivos de la supuesta ausencia de las Fuerzas Armadas en el Salón de la Enseñanza.

Robles ha dejado claro que "las Fuerzas Armadas no pertenecen a ningún partido político son del Estado", "hay que tener confianza en ellas" y ha defendido por tanto que "sería bueno que todas las fuerzas políticas respetarán a las fuerzas armadas" y no hicieran "una utilización partidista" de las mismas.

"No me parece adecuado que hay partidos políticos que quieren estar utilizando si las fuerzas armadas están o no están", ha afeado.

Robles ha puesto en valor la "gran profesionalidad" de las Fuerzas Armadas españolas, que están presentes "en todos los lugares requeridos", desde las "grandes misiones" hasta "lugares pequeños como una determinada feria".

"El ejército español sí que va a estar en la feria de Barcelona como está en todos los lugares del mundo, defendiendo la paz, la seguridad y la libertad", ha incidido, insistiendo en el compromiso del Gobierno actual de "potenciar al máximo" las Fuerzas Armadas, que son "un ejemplo en el mundo" y "en España".

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, también se ha felicitado de la presencia de las Fuerzas Armadas en el Salón de Enseñanza de Barcelona y ha puesto en valor también el "altísimo grado de preparación profesional" del Ejército español y su "extraordinario nivel intelectual y técnico".

El PP y Cs habían pedido la comparecencia urgente de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la decisión de no participar en la próxima edición del Salón de la Enseñanza de Barcelona, que se celebrará del 20 al 24 de marzo de 2019.