Pedro Sánchez no descarta adelantar las elecciones al ‘súper domingo electoral’ del 26 de mayo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no descarta un adelanto electoral al mes de mayo coincidiendo con las elecciones europeas, municipales y autonómicas, el llamado ‘super domingo’ electoral del 26 de mayo. Una posibilidad que no fue rechazada por el jefe del Ejecutivo español preguntado por las palabras de su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en un desayuno informativo en Madrid.

"Buenos, son distintas cosas. Lo que ha dicho el ministro de Fomento es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras", dijo Sánchez en rueda de prensa en Rabat en su visita oficial a Marrueccos. "Pero también ha dicho algo muy importante que es que la prerrogativa constitucional, la facultad, le corresponde al presidente del Gobierno. No puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento. Cuando vayan a ser las elecciones, que lógicamente serán porque vivimos en una democracia, pues lógicamente se conocerá".

Unas palabras con las que el jefe del Ejecutivo da ungiro en su discurso después de que el promteiera que agotaría la legislatura hasta 2020. La última vez que lo afirmó fue en la rueda de rensa extraordinaria en Moncloa para anunciar el llamado decreto de las hipotecas el pasado 7 de noviembre sobre una modificación en el pago del impuetso de Actos Jurídicos Documentados.

Este fin de semana en la Cumbre Iberoamericana en Antigua (Guatemala) ya inició su cambio discursivo al ser preguntado por las palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, asegurando qeu habrá elecciones en marzo de 2019. "Yo escucho todas las opiniones pero recuerdo que el Gobierno decide por sí mismo".

Ábalos abre la veda

El presidente se ha pronunciado después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no haya descartado un adelanto electoral en mayo Coincidiendo con las triples elecciones del 26 de mayo: europeas, municipales y autonómicas. "Nada es descartable", dijo el ministro porque "no hay que aventurar nada".

Sin embargo, las palabras de Ábalos, una de las voces más autorizadas del Gobierno en su doble condición de ministro, secretario de rganización del PSOE y miembro del Comité Electoral del partido, no implican que la decisión esté tomada. Como ocurre con la presentación de los PGE, el Gobierno baraja opciones, sopesa consecuencias y hace cálculos.

Números en torno a lo que hoy revelan sus encuestas que, según fuentes consultadas por Libertad Digital, no acusan desgaste del Ejecutivo sino al contrario. Según los sondeos propios que tienen en Moncloa, el Gobierno estaría por enciima del 30% de voto a mucha distancia de la segunda fuerza política que estaría en disputa entre PP y Ciudadanos. "El Gobierno está fuerte, el PP muy bajo, Ciudadanos muy alto y Podemos no remonta", resumen las citadas fuentes por este diario que no ocultan que, a tenor de las encuestas, éste sería el mejor momento de convocar elecciones. Todo lo que tarde Pedro Sánchez en convocar, será tiempo perdido.