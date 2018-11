Las declaraciones de este lunes del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en las que no descartaba un superdomingo electoral el 26 de mayo, han terminado de convencer a los dirigentes de Podemos de que el acuerdo presupuestario que firmaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hace un mes no va a ver la luz.

Por ello, en la formación morada han comenzado ya a prepararse de cara a unas nuevas elecciones generales. Pablo Iglesias ha convocado para este viernes una reunión extraordinaria de la dirección al completo de la formación, el llamado Consejo Ciudadano Estatal, para trazar la estrategia a seguir en los próximos meses.

"Parece que en el Gobierno no tienen muy claro que vayan a seguir peleando por los Presupuestos Generales de Estado", han anunciado Noelia Vera y Pablo Echenique este lunes en rueda de prensa. Por ello, "en Podemos vamos a adoptar las medidas necesarias para cualquier posibilidad como un adelanto electoral", han explicado los portavoces de la formación de los círculos.

Apoyar determinados decretos

"Hay que seguir peleando, pero a la vez prepararse", explican desde el partido que precisan que por su parte no va haber una ruptura total con el PSOE dado que, si el Ejecutivo de Sánchez lleva determinados decretos al Congreso "que mejoren las condiciones de la ciudadanía, evidentemente, nosotros las vamos a apoyar", ha asegurado Echenique. "Aunque es muy difícil que esas medidas adquieran toda su potencialidad porque buena parte de ellas tienen impacto presupuestario", ha precisado.

Pero aunque no se produzca una ruptura, la relación con el PSOE no será la misma a partir de ahora. Podemos y el PSOE pasan ya de ser "socios preferentes" a ser "rivales electorales" y por ello, uno de los primeros movimientos es dejar claro que el culpable de que los "presupuestos progresistas" no salgan adelante es Pedro Sánchez.

"Tendrá que salir Pedro Sánchez a decir que ese acuerdo que ha firmado con Podemos ahora no vale", ha pedido Noelia Vera que ha insistido en que ellos sí que han hecho "todo lo posible".