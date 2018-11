Pablo Casado suspendió el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial y culpó al Gobierno de la crisis institucional. Todo estalló por los aires tras la renuncia de Manuel Marchena. Ahora, el Partido Popular propondrá una reforma del sistema de elección y buscará el consenso parlamentario para conseguirlo. "Los mensajes de Ignacio Cosidó fueron una torpeza", reconocieron fuentes de la dirección nacional, aunque de momento sigue siendo portavoz de la formación en el Senado.

Los hechos se precipitaron tras el comunicado de Marchena. Rápidamente, Génova anunció que da por dinamitado el pacto y no volverá a sentarse a negociar con el Gobierno, tal y como avanzó este diario. "El PP no puede permitir que el Gobierno siga manoseando las instituciones del Estado", defendieron desde el entorno del líder del PP, consciente del enfado de un importante sector de su formación cómo se gestionó el acuerdo hoy hecho añicos.

Para el PP, la filtración del nombre de Marchena por parte de Moncloa hizo "un daño irreparable" a la estabilidad de la Justicia, y ha acabado provocando su renuncia. Los mensajes de Cosidó no ayudaron, según fuentes de la dirección, pero no fueron decisivos. "El Gobierno ha optado por empozoñarlo todo, como hace siempre", enfatizaron portavoces oficiales del partido.

Por todo ello, el Ejecutivo "ya no es un interlocutor válido" para este proceso, según anunció Javier Maroto. "Hasta que Dolores Delgado no dimita de su cargo y libere al ministerio de su presencia insana, el PP no tiene nada que hablar con el Gobierno en materia de Justicia", explicaron fuentes del partido al más alto nivel.

En todo caso, Génova no hizo autocrítica por su papel en el fracasado proceso de renovación. "Hemos tratado de cumplir con nuestro deber como partido de Estado", subrayaron. Pero "en frente hemos tenido un Gobierno retransmisión en directo de todos los detalles de uno de los procesos más decisivos para nuestro estado de Derecho". Finalmente, el PP ensalzó públicamente a Marchena y su "dignidad profesional".

Cosidó comparece esta mañana al término de la Junta de Portavoces del Senado. También da la cara Casado, en una reunión ante el grupo popular en el Congreso.