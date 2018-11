Montero, sobre el adelanto electoral: "No pongo la mano en el fuego ni por que mañana no me cesen"

El debate está en el aire y la pregunta se repite a todos y cada uno de los ministros del Gobierno: ¿habrá elecciones en marzo? ¿Y en mayo? ¿Qué ha querido decir el presidente Sánchez? Y quien nunca defrauda es la titular de Hacienda, María Jesús Montero, preguntada por Libertad Digital si pone la mano en el fuego por que no haya elecciones en el mes de marzo: "Yo es que no pongo la mano en el fuego porque mañana no me cesen quiero decirle...".

La encargada de Hacienda no ha descartado esa posibilidad porque "esa pregunta a mí no me corresponde"pero ha restado peso a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abriendo la posibilidadd a "acortar la legislatura" y repudiando su discurso que hasta ahora se limitaba a "agotar la legislatura".

Ajena a este extremo, Montero ha negado que haya "ningún cambio" porque "yo, créanme que hablo con el presidente muy a menudo y que el cambio no es tal. El presidente lo que ha estado trabajando hasta ayer, mañana y dentro de cuatro meses es que es bueno tener un presupuesto".

Sin embargo, ha confirmado que el horizonte en el cual se fija el Gobierno para la presentación de los PGE en el Congreso no es el mes de abril sino el mes de diciembre. Esto es: "Se mantiene el calendario inicial" del Ejecutivo. "Yo trabajo en ese recorrido: intentar cumplir con la agenda que habíamos marcado antes de final de año. A principios mediados de diciembre. Yo estoy en eso".