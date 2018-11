Pedro Sánchez culpa a Cosidó de la renuncia de Marchena: "Lo comprendo perfectamente"

El presidente del Gobierno "entiende perfectamente" la renuncia del juez Manuel Marchena, para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo. Así lo ha dicho Pedro Sánchez a su llegada al Foro de The Economist en el que ha vinculado la decisión del magistrado a la filtración de un mensaje de Whatsapp del dirigente del PP, Ignacio Cosidó, en el que presumía de controlar al Supremo a través del pacto alcanzado con el Gobierno.

Pedro Sánchez ha asegurado que acababa de "conocer la renuncia e Marchena. Hasta este momento no lo sabía" y su renuncia después del whatsapp conocido ayer "demuestra lo idóneo que era para presidir las instituciones. Lo que ha hecho es demostrar su imparcialidad y su prestigio. Comprendo perfectamente la renuncia de Marchena porque cuando se pone en cuestión la imparcialidad y la profesionalidad de un juez de tanta trayectoria como es Marchena es lógico que dé un paso atrás. Lamento y mucho que hayamos perdido una persona de tanto prestigio y categoría".

El presidente también ha añadido que la filtración del mensaje en un grupo privado con senadores populares ha sido el detonante de la renuncia: "Después del whatsapp conocido ayer por parte de uno de los principales dirigentes del PP, me gustaría pedirle al PP si sigue siendo un partido de gobierno y con sentido de estado, me gustaría pedirle que no rompa el acuerdo porque hay muchos jueces y juezas de enorme prestigio, valía e imparcialidad que pueden presidir el Tribunal Supremo".

Y ha añadido que "hay que comprender y empatizar con el juez Marchena porque ayer se puso en cuestión su imparcialidad". Ha insistido en la petición al PP: "Le pido sentido institucional. Es muy importante el órgano de gobierno de los jueces" y sentarse nuevamente a la mesa de negociacción para renovarlo.