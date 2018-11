Sánchez juguetea con su botón rojo y arma una zapatiesta

El Mundo dice que "los expertos" le han dicho a Sánchez que "en abril o hay Presupuestos o elecciones". Los expertos a los que se refiere son "constitucionalistas y letrados de la Cortes". Ya nos imaginamos por dónde se va a pasar Sánchez a los expertos. Francisco Rosell echa la bronca al presidente por utilizar el "botón rojo" de las elecciones para amenazar. "Ciertamente, nuestro ordenamiento constitucional otorga esta facultad en exclusiva al presidente del Gobierno, pero no para que la use en su propio beneficio sino para subrogarla al interés general". Pos vaya birria de botón rojo, dirá Sánchez. "La secuencia de incumplimientos en apenas cinco meses delata la poca palabra de Sánchez. Primero dijo que promovía una moción de censura contra Rajoy para convocar elecciones anticipadas", pero en cuanto probó las delicias del poder "se apalancó en la Moncloa y comprometió un Gobierno hasta el final de la legislatura", de aquí no me mueve ni Dios. "Más tarde alentó la posibilidad de articular un acuerdo presupuestario" con Podemos pero el resto de sus socios le dejaron tirado. "Y finalmente, unos días traslada la intención de resistir y otros coquetea con hacer coincidir las generales con las municipales y las autonómicas, un hecho inédito en nuestra democrática". Hombre, pues no es mala idea, lo votamos todo de una vez y santas pascuas. "Sánchez debe adelantar los comicios haya o no presupuestos". Ya está tardando.

El País prefiere no meterse en el jardín de las elecciones y regaña a los jueces en el editorial por dejarse mangonear por los políticos. Mañana tendrá que disculparse con Marchena, que ha mandado a PSOE y PP a tomar viento fresco. Dice El País que "el prestigio del poder judicial atraviesa horas bajas en España", que ha dado la impresión de no ser "enteramente independiente". Cierto. Yo quitaría el "enteramente", pero sí, ha dado esa impresión. "El reciente pacto alcanzado por el PSOE y el PP han confundido una negociación transparente entre grupos parlamentarios para decidir la composición del CGPJ con un oscuro apaño entre ejecutivas para promocionar a sus respectivos candidatos en diversas instancias de la justicia. El problema que suscita ese pacto" no es el "sistema" en sí de que los partidos elijan a los jueces, qué va, es "un mal uso impuesto durante los últimos años como consecuencia del intento de determinar los partidos las sentencias" sobre la corrupción. "Siendo esto así, no se puede olvidar que ese mal uso solo ha sido posible con la aquiescencia de los propios jueces y magistrados para afianzar sus carreras". Vamos, que se han vendido por un plato de lentejas, sabrosón, sí, pero lentejas al fin y al cabo. "El retrato completo de la justicia exige mirar también hacia dentro". Y hacia el PSOE de González que cambió el sistema de elección, y hacia El País que lo aplaudió...

ABC pide a Sánchez que deje de enredar ya con las elecciones. "Sánchez sostiene una cosa y su contraria sin sonrojo ni rubor, aventando rumores como si la política fuese un juego, y sin tener en cuenta la inestabilidad que tanto desconcierto político puede causar en los mercados", dice el editorial. "Un día Sánchez asegura que su propósito es agotar la legislatura, al contrario de lo que dijo en la moción de censura. Otro día, su ministra portavoz" dice que no habrá elecciones pase lo que pase. Después, viene Ábalos y dice que no, que en mayo. "Cuanto antes convoque elecciones, mejor para todos". Si además le ha dicho el CIS que va a arrasar, a qué espera.

La Razón dice que no, que "Moncloa desautoriza a Ábalos y descarta el superdomingo". Qué pena, iba a ser tan entretenido. Marhuenda dice que todo es un cuento, que lo que quiere el PSOE es "asustar a sus socios de censura" para que le apoyen los presupuestos, especialmente a los separatistas catalanes con el crecimiento de Ciudadanos. Como apriete el botón va a venir Arrimadas y os vais a enterar… "Los ciudadanos se encuentran ciertamente desconcertados ante la catarata de anuncios, rectificaciones, cambios de objetivos y falta de concreción que viene caracterizando" a este Gobierno. "Un día se proyecta a décadas vistas y otro da la sensación de no poder acabar el año", y así nos tiene, viviendo en un continuo ¡ay! "La mejor opción para la defensa de los intereses generales pasa por la convocatoria a las urnas, que es, además, lo que prometió Pedro Sánchez cuando presentó la moción de censura. Pero de no ser así", que deje de marear la perdiz, caramba.

La Vanguardia dice que "Sánchez deja abierto un adelanto electoral a mayo". "El presidente del Gobierno remarca que la prerrogativa de convocar sólo es suya", que el niño tiene el juguetito del botón rojo y lo hará explosionar cuando a él le pete.