El Gobierno deja solo a Borrell en su enfrentamiento con sus socios de ERC por el escupitajo

Un escándalo mayúsculo, nunca antes visto en el Congreso, y al que el Gobierno intenta restar importancia para evitar la confrontación con sus socios de ERC de quien dependen para sacar adelante sus Presupuestos Generales del Estado. Esto es lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso donde ministros y diputados socialistas se pusieron de perfil ante el "escupitajo" denunciado por el ministro de Exteriores, Josep Borrel, del diputado de ERC, Jordi Salvador.

Visiblemente molesto, Borrell aseguró que "al pasar junto a mí un diputado de ERC" del que no quiso desvelar su identidad, "me ha escupido". "¿Pero lo ha visto?", le preguntaba una periodista. "Mire, no voy a hacer la anatomía del escupitajo. Ciertamente se giró y me escupió. Esas cosas no deberían pasar", decía con un notable enfado.

El respaldo público fue nulo. El titular de Fomento, José Luis Ábalos, pareció poner en duda la versión del titular de Exteriores: "yo no lo he visto", dijo seca y escuetamente. Ningún otro ministro se paró ante los medios de comunicación. Ni para arropar a su ministro de Exteriores ni para denunciar la actitud de los republicanos de ERC.

La única que se explayó ante los periodistas fue la portavoz socialista, Adriana Lastra, quien tampoco vio el desplante del diputado de ERC. "Yo no he visto el escupitajo, creo que fue un ademán" de escupitajo", señaló la portavoz que en cualquier caso y, en lugar de criticar a ERC, culpó de la crispación al PP.