Pedro Sánchez exige disculpas a Pablo Casado porque ERC escupa a Borell

Paños calientes. Eso pretendió poner hoy el Gobierno sobre la actitud de ERC y sus diputados tras llamar "racista" a su ministro de Exteriores, Josep Borrell, y esculpirle posteriormente al ser desalojados del Hemiciclo en un tenso pleno parlamentario. El Ejecutivo intentó esquivar la cuestión, ponerse de canto, hasta el punto de dejar sólo y poner en duda la versión del ministro de Exteriores. "Yo no lo he visto", dijeron en un principio el ministro de Fomento, JoseLuis Ábalos, y la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, que se vio forzada horas después a rectificar: "que no lo haya visto no significa que no haya sucedido".

Pero Lastra inició una línea discursiva en la que Gobierno y PSOE se afanaron durante toda la jornada: la culpa de la crispación de ERC la tiene el PP. "No hay más que ver lo que acaba de decir Rafael Hernando, con la clase que le caracteriza que ha llamado deleznable a la ministra de Justicia". Y así continuaron en corrillos los diputados y ministros socialistas: "insultan día a día a ministros y ministras y al final la tensión llega a la calle".

Ni un reproche, ni una crítica, ni siquiera una mención al grupo de ERC que tuvo que ser desalojado de la sesión y con quien supuestamente aspiran a obtener el apoyo a los PGE. O quizás ya no. Pero aún así el presidente del Gobierno evito los reproches a los republicanos que increparon a Borrell al tiempo que manifestó "toda su solidaridad" al representante catalán de su equipo gubernamental por "una falta de respeto que no es ua anécdota".

Como ya hiciera en un post en facebook en el que no reprochó en ningún momento a sus socios de ERC, Sánchez hizo una reflexión general sobre la crispación: "todos tenemos que hacer una reflexión pero especialmente los grupos mayoritarios a los que les pido que vuelvan a la moderación y tengan sentido de estado".

En rueda de prensa en Valladolid al término de la cumbre hispano-lusa y preguntado por Libertad Digital por qué no reprochaba a ERC y sí culpaba al PP, el presidente del Gobierno puso al mismo nivel de responsabilidad al líder del PP, Pablo Casado, y de ERC, Gabriel Rufián, por el escupitajo que lanzó este miércoles un diputado de ERC al ministro de Exteriores, Josep Borrel. "Yo le pediría tanto a Pablo Casado como a Gabriel Rufián que pidan disculpas por lo que ocurre "en el fragor de la batalla" porque "pedir disculpas es bueno y sano en democracia".

Una incompresible petición al PP por el espectáculo protagonizado por ERC ante el que fue preguntado por este diario si no rompía relaciones con ERC y paralizaba la negociación parlamentaria de los PGE como hizo cuando rompió relaciones con Casado por llamarle "golpista". "Yo no rompí relaciones con el PP, negó Sánchez "pero sí con aquellas personas que utilizan la palabra para difamar", dijo citando el reciente acuerdo para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y puso el acento en que no hay que romper relaciones "ni con el grupo de PP ni con ERC pero sí con aquellas personas" que se dediquen a difamar y crispar el debate político. Es decir, sí con Casado pero no con Rufián.

No hay crítica de Bruselas, FMI ni OCDE

El segundo titular de la rueda de prensa se centró en el triple varapalo de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE a sus Presupuestos Generales del Estado. Pese a que los organismos internacionales y comunitarios han dicho no creerse sus previsiones económicas y le alertan de la necesidad de nuevos ajustes, Sánchez negó el toque de atención y transformó la crítica en alabanza.

"Respecto a las previsiones de invierno de la Comisión Europea, todas dicen que España seguirá creciendo, reduciendo el paro en nuestro país y que el déficit publico se va a corregir y saldrá del brazo corrector de la UE. Éstos son los mensajes mas importantes". Y los menos importantes, las críticas, no obtuvieron la valoración del presidente.