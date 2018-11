La plataforma con la que Manuela Carmena concurrirá a las próximas elecciones ya tiene nombre. Más Madrid. El mismo con el que la ahora alcaldesa se presentó a las primarias en 2015 para Ahora Madrid. Una web y un vídeo de la regidora a través de Facebook Live darán el pistoletazo de salida de esta nueva plataforma este jueves por la tarde.

Fuentes de esta plataforma, que celebrará a las 19.00 una reunión de trabajo en la Casa de Vacas, han indicado a Efe que la intención es construir una campaña "muy americana" tomando como referencia la del expresidente Barack Obama, participativa y que llegue a los madrileños a través de las redes sociales. La financiación provendrá de microcréditos.

Una vez que se presente Más Madrid la incógnita es cómo se integrará Podemos y el exJemad Julio Rodríguez en la lista de Carmena, que según el manifiesto de constitución quiere mantener el "espíritu democrático y ciudadano del 15-M y del movimiento vecinal y sumarle la experiencia" de los años de gestión.

Si bien es cierto que tras la decisión de Rita Maestre y cinco concejales próximos a la alcaldesa de no concurrir a las primarias de Podemos, la posibilidad de que el ex-Jemad vaya en un puesto destacado de la lista se antoja casi imposible

"Más Madrid es una plataforma ciudadana. Las personas que quieran participar lo harán en igualdad de condiciones. También es una plataforma abierta a organizaciones y partidos políticos que se identifiquen con estos planteamientos, a los que animamos a participar, no mediante un reparto de cuotas, sino aportando su experiencia y organización para construir una plataforma coral", recoge el documento. La nueva candidatura, que se define como una "plataforma política innovadora, independiente, democrática y progresista", apunta también a la voluntad de poner en marcha "procesos participativos", aunque no define en qué consistirán.

"Nunca me quedaría en la oposición"

Un día antes Manuela Carmena fue entrevistada en Telemadrid dijo que no tiene intención de quedarse en el Ayuntamiento de la capital si no es elegida alcaldesa, algo que ha despertado la crítica unánime de la oposición. Lo explicó así: "Con mi edad, con mi experiencia, yo ofrezco continuar el Gobierno entre otras cosas porque hay proyectos que no se han podido acabar (..) me ofrezco para continuar el proceso de Gobierno, nunca me quedaría en la oposición, por supuesto que no".

Preguntada si agotará los cuatro años de legislatura en caso de salir elegida primera edil, Carmena evitó garantizarlo, debido a su edad, ya que acabaría el mandato con 79 años, aunque dijo que su intención es hacerlo. "Con la edad que tengo no tienes futuro sino presente y garantizo mi presente al cien por cien".