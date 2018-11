Manuela Carmena ya ha avisado de que dejará la política, y por tanto el Ayuntamiento, si no es elegida por los madrileños como alcaldesa de Madrid. Lo dijo este miércoles en una entrevista en Telemadrid: "Con mi edad, con mi experiencia, yo ofrezco continuar el Gobierno entre otras cosas porque hay proyectos que no se han podido acabar (..) me ofrezco para continuar el proceso de Gobierno, nunca me quedaría en la oposición, por supuesto que no".

Estas palabras de la regidora capitalina han provocado la crítica unánime de todos los grupos de oposición en el Consistorio, también del PSOE. En declaraciones a Es la tarde de Dieter, en esRadio, la portavoz de Ciudadanos fue clara: "Si tiene edad para ser alcaldesa, tiene edad para estar en la oposición". Begoña Villacís afeó esta actitud de Carmena, que consideró un desprecio por su parte al resto de la oposición."Nosotros siempre decimos que Ahora Madrid no respeta a la oposición y con este comentario de Manuela Carmena esto se ratifica".

En este sentido añadió que hacer la labor de oposición exige mucho trabajo y humildad. "Parece que hay personas que valen para estar sentadas en un sillón en Cibeles, pero no valen para estar sentadas en un escaño de la oposición".

Por su parte, el portavoz del PP recordó este jueves que en el año 2015, antes de las elecciones municipales Carmena afirmó que sí se quedaría en la oposición en caso de perder los comicios ya que lo contrario sería "retorcer las reglas de la democracia". "Sí, sí. Claro, claro, por supuesto. Eso por descontado. Me parece que la ciudadanía debe pedirnos consecuencia, y si hay consecuencia es bueno. Son actitudes consecuentes y no se debe dar un mal ejemplo a los ciudadanos retorciendo las reglas de la democracia", aseveró entonces Manuela Carmena en declaraciones a Onda Cero.

Esto decía Carmena tres días antes de las elecciones de mayo de 2015 sobre presentarse a las elecciones y dejar tirados a tus votantes si no las ganas. "Retorcer las reglas de la democracia" lo llamaba entonces. pic.twitter.com/rrorlwtVjI — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 22, 2018

Para José Luis Martínez Almeida esto es "un ejercicio de cinismo escalofriante por parte de Manuela Carmena". "Estábamos acostumbrados a que Carmena dijera una cosa e hiciera lo contrario; los madrileños nos preguntamos no cuándo Carmena dice la verdad, sino si alguna vez ha dicho la verdad". "¿En 2015 retorcía la democracia si se presentaba a las elecciones si no se presentaba a las elecciones y en 2019, con una chulería insultante, en un ejercicio de chulería y altivez política como pocas veces hemos visto, dice que por supuesto ella no se va a quedar? ¿Qué es para ella el mandato democrático de los ciudadanos? ¿Ahora no es 'retorcer la democracia'? ¿Acaso está diciendo que esto es un plebiscito sobre su figura?", preguntó Martínez-Almeida.

Para el dirigente popular esto es "un desprecio y un insulto a la voluntad democrática de los madrileños". "Yo le digo a Carmena: si no estás dispuesta a quedarte en la oposición, no te presentes. Renuncia hoy mismo a presentarte a las elecciones si no te quieres quedar porque te mandamos a la oposición. Si estás dispuesta a 'retorcer la democracia', no te presentes".

La portavoz del PSOE también criticó esta postura de la alcaldesa. "Cuando nos presentamos a elecciones hay que asumir con responsabilidad la posición donde nos colocan los ciudadanos, eso forma parte de la responsabilidad que asumimos. No puedo compartir esa posición", expresó. A preguntas sobre si la edad de la regidora sería un impedimento, Purificación Causapié pidió no "mezclar la edad con estas cuestiones". "A cualquier edad se pueden asumir responsabilidades, tanto en el Gobierno como en la oposición".