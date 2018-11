Mas rechaza elecciones como quiere Torra si las sentencias del 1-O son condenatorias

Mas está de vuelta en política. El expresidente de la Generalidad recupera protagonismo mediático en los medios públicos catalanes y en una entrevista emitida hoy en "Catalunya Ràdio" ha abogado por mantener la vía unilateral para conseguir la independencia "aunque soy consciente de que no nos llevará a ganar y no es mi apuesta". Según Mas, sucede que en una "partida tan dura como esta no se puede renunciar de entrada a ninguna posibilidad".

El exlíder de Convergència y el PDeCAT, a cuya presidencia renunció tras la sentencia del caso del Palau de la Música, comentó también que ya ha visitado a todos los presos independentistas, salvo a las republicanas Dolors Bassa y Carme Forcadell, y que en un reciente encuentro con Oriol Junqueras y Raül Romeva abordaron cuestiones de la actualidad política como la respuesta del separatismo si las sentencias del Tribunal Supremo son condenatorias. Sobre ese particular, Mas es partidario de no convocar elecciones anticipadas como pretende Quim Torra a fin de "no poner en riesgo" la actual mayoría en el Parlament.

El papel de la Crida

Además, ha lamentado que los nacionalistas no hayan conseguido formar una candidatura única para las elecciones municipales en Barcelona y ha disertado sobre las características que debería tener la Crida Nacional per la República de Puigdemont. que a su juicio debería agrupar a todo el "soberanismo" y ser como la "Casa Gran del catalanismo" que formuló él mismo hace diez años.

En los últimos días, personajes del entorno de Mas como David Madí sondean las posibilidades de que el expresidente lidere esa formación, lo que facilitaría el encaje del PDeCAT, ahora reacio a secundar a Puigdemont. Sin embargo, Mas ha comentado que no podrá tener un papel destacado por la inhabilitación de dos años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la organización de la consulta ilegal del 9-N de 2014. La sentencia es de marzo de 2017 por lo que no podría optar a ningún cargo público hasta mediados del próximo año.

Sobre su papel actual, Mas ha afirmado que "antes era el timonel y ahora soy el médico de la tripulación, escucho y curo heridas". En ese contexto ha referido que los desencuentros entre Junqueras y Puigdemont no son de carácter personal, sino diferencias entre los partidos.