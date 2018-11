Celaá cree que el escupitajo de ERC a Borrell es un "detalle innecesario"

Es una cuestión menor. Así entiende el Gobierno el espectáculo vivido esta semana en el Congreso con el incidente del escupitajo lanzado por un diputado de ERC al ministro de Exteriores, Josep Borrell, a quien pareció lanzar un mensaje la portavoz gubernamental, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de MInistros: "El Gobierno no se ha hecho eco de ningún tipo de provocación y no lo hará".

Una velada petición a hacer oídos sordos a las provocaciones pero sólo si son de ERC y no si provienen de PP o Ciudadanos a quienes culpó de "estar abonando claramente" la crispación política en el Congreso. En esta línea, Celaá llegó a calificar el escupitajo denunciado por Borrell en el Parlamento como "un detalle innecesario" porque "el nivel de insulto y ofensa es de tamaño suficiente como para que nos detengamos hasta en el último detalle".

Previamente, la ministra portavoz se limitó a decir que "al Gobierno de España no le escupe nadie" y que "yo no lo ví porque estaba de espaldas" pero que "el Gobierno no pone en duda para nada la palabra del ministro" Borrell "faltaría más" aunque no le baste con su palabra para saber si se produjo o no el hecho en sí.

Como ya ocurrió el pasado miércoles en la rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez, la portavoz evitó los reproches contra sus socios republicanos de ERC y cargó las tintas contra "las derechas" a quienes reclamó "sentido de Estado". Y exigió que "todos hagamos un esfuerzo por calmar el ambiente político" e impedir que la "irritación" parlamentaria esconda el debate de ideas.