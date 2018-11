Una CDR de Villafranca del Panadés revienta la "caja de resistencia"

"La Núria" se ha llevado la "caja de resistencia" del Comité de Defensa de la República (CDR) de Villafranca del Panadés, próspera localidad vitivinícola de la provincia de Barcelona. Sus compañeros de célula denuncian que les ha afanado la recaudación de los últimos meses para los presos separatistas y los supuestos represaliados por el Estado.

En una nota en la cuenta de Twitter de los encapuchados por la independencia difundida por el digital Crónica Global se advierte de que la dicha Núria (de la que no se da más detalle que el nombre de pila como es costumbre entre "cedeerres") ya no forma parte de la organización y que cualquier aportación no debe pasar por esa persona, la encargada hasta ahora de recoger los donativos de la población de Villafranca.

El CDR de Villafranca habría conseguido recuperar algo más de la mitad del dinero, un 53% apuntan, pero no especifican el monto sustraído por la depurada. En el comunicado aseguran además que "la asamblea del CDR ha creado una comisión para el retorno inmediato de la caja, velando así por todas las aportaciones hechas durante todos estos meses por las vecinas y vecinos de la villa". Y añaden: "También se ha creado una comisión gestora de la caja para evitar que vuelva a pasar una situación similar".

Los CDR de Villafranca no dan más datos de "la Núria" que su nombre, ni siquiera los apellidos, toda vez que los componentes de estos grupos fomentados por Quim Torra han hecho del anonimato un método para sustraerse de la acción de la justicia. Así, cuando han sido entrevistados en TV3 sólo se ha facilitado el patronímico.

Los miembros de este CDR aseguran también que "trabajaremos para recuperar el 100%" e informan de que "hasta nuevo aviso, no se realizará ninguna recogida de fondos". Cuando se vuelva a la normalidad y se reabra la caja avisarán "públicamente" a través de las redes sociales.

Sin noticias de "la Núria"

"La Núria" estaría en paradero desconocido, tal vez en un "exilio interior", aunque sus excompañeros cobijan la sospecha de que pudiera seguir recaudando dinero con la excusa de la solidaridad con los presos golpistas y con "represaliados" como el expresidente regional Artur Mas. Tras el fallo del Tribunal de Cuentas que obliga a Mas a sufragar los costes del primer referéndum separatista, el del 9-N de 2014, ya se habrían obtenido más de trescientos mil euros en la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, según datos de tales organizaciones. Se desconoce, en cambio, cuánto dinero han recogido los más de cien CDR activos en las cuatro provincias catalanas.

Para evitar timos y desfalcos, la ANC nombró a Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, los tres expresidentes del Parlament, comisionados para controlar la "caja de resistencia" destinada a fianzas y otros gastos. Otra organización montada por los familiares de los presos también recauda dinero que sirve para sufragar el transporte hasta la cárcel de Lledoners, el sostenimiento de las familias, a pesar de la condición de diputados de la mayoría de los encarcelados, y actividades propagandísticas.