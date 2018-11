Hablan los afectados por Madrid Central: "¿Por qué se nos castiga a ser ciudadanos de segunda?"

Queda menos de una semana para que entre en vigor Madrid Central. Y los afectados por estas medidas, fuertemente restrictivas con el tráfico en el centro de la capital, volvieron a reunirse el pasado miércoles para alzar la voz y decirle a la alcaldesa Manuela Carmena que escuche sus necesidades, que son muchas y variadas, pero que pueden conllevar el cierre de sus negocios. Todos -comerciantes, transportistas u hosteleros- reclaman no ser tratados como "vecinos de segunda", esto es que puedan contar con los 20 permisos de cortesía que el Ayuntamiento va a facilitar a los residentes en el distrito Centro y no con 10, tal y como está contemplado ahora mismo en la norma que regula Madrid Central.

También piden flexibilidad para los horarios de carga y descarga y ayudas y herramientas para adaptar sus vehículos dentro del calendario exigido. Nos reunimos en la acogedora escuela de pintura de pintura de Paco. Y estos son los testimonios de algunos de ellos.

Paco. (Escuela de pintura)

"Llevamos en este local 40 años. Tenemos niños a partir de 5 años y a estos hay que traerlos a su clase. Si esto se limita es un desastre para nosotros. También hacemos aquí exposiciones y los alumnos tienen que traer sus obras. Ese también es el problema. Tenemos 40 alumnos semanalmente. Si ahora los permisos se recortan (de 20 pases a 10) es desastroso".

Isabel (Copropietaria de dos tiendas de muebles)

"Cómo no nos vamos a ver afectados por Madrid Central tal y como está planteado. Nos supone un perjuicio importante porque se nos reducen de 20 a 10 invitaciones al mes. La mayoría de las veces, el moviliario lo montamos y lo entregamos nosotros, pero también hay pequeños artículos que puede venir el cliente a recoger en su vehículo. En contra de lo que dice Luis Cueto, en el centro de Madrid se sigue comprando muebles y nos diferenciamos de las grandes superficies en que damos una calidad. Me da una pena tremenda que solo piensen en el comercio para el turista. Tenemos que luchar para que nuestros barrios no acaben siendo ciudades fantasma los fines de semana".

Rubí. (Propietaria de una tienda de motos y taller)

"Ahora nos vemos abocados a cerrar, sobre todo el taller porque ninguna moto va a poder acceder. Porque las motos que yo tengo algunas pueden ser con la tecnología nueva, pero hay muchísimas que son antiguas".

María José. (Guía oficial de turismo)

"Estamos muy afectados por la nueva normativa que va a ponerse en funcionamiento en muy pocos días. Nosotros recibimos a turistas que a veces no tienen la movilidad que quisiéramos. Y a veces son turistas que no tienen el tiempo necesario para recorren un espacio tan grande como el que va a ocupar Madrid Central. Necesitamos que nuestros autobuses puedan circular por zonas tan importantes como la Gran Vía: qué vamos a enseñar de Madrid si no podemos enseñar la Gran Vía, cómo vamos a llevar a nuestros turistas hasta el Museo del Prado, que cumple ahora 200 años, si tenemos que ir andando; no nos va a dar tiempo. Necesitamos saber cuál será el procedimiento, o si van a poder tener también permisos, para los autobuses que vengan desde Alemania, desde Francia, Italia o Portugal".

Antonio Villaverde. (Transportistas autónomos de Madrid)

"Desde el momento que conocimos el proyecto de Madrid Central nos entró una preocupación y una incertidumbre enormes porque no han contado para nada con el sector. Nos han impuesto un plan que es prácticamente imposible llevar a cabo. De aquí a cinco años tenemos que renovar el 90% de la flota. Venimos de una crisis y el 90% de los coches que tenemos no tienen distintivo ambiental. Ojalá tuviéramos dinero, pero no es así. Renovar casi toda la flota en tan poco tiempo es inviable. Esto puede desembocar en incumplimiento o en desabastecimiento. Pedimos que se nos dé un poquito más de tiempo. Y lo lógico sería que hubiera un plan RENOVE en paralelo".

Amparo. (Propietaria de una escuela de música)

"Tengo niños desde un año. Cómo me van a traer a niños tan pequeños. ¿Y dónde dejan el coche si no hay aparcamientos cuando traigan a niños que me vienen de Toledo, Ciudad Real, Guadalajara? Este lunes el Ayuntamiento no me supo decir qué van a hacer, si tenemos que comprar plazas de garaje, si tenemos que alquilar… No te dicen nada. ¿Y qué hago yo con 80 personas que tengo trabajando si no me van los alumnos?, ¿al paro?".

Ana. (Propietaria de una cristalería y taller de enmarcación)

"Nuestro principal problema es con los proveedores: necesitamos permisos para traer material. Y en cuestión de clientes tenemos el problema de que en transporte público no se lo llevan: el que va con un cristal no puede ir en transporte público. Nos va a obligar este Ayuntamiento a que nosotros les llevemos los productos gratis a casa, porque si se los cobramos nos quedamos sin ellos. No sólo vivimos del barrio sino de clientes de todo Madrid. Diez permisos no nos llegan ni de broma entre proveedores y clientes. Necesitamos que nos mantengan los 20 que ya tenemos".

Pablo. (Mudanzas)

"Con el cierre de la almendra central nos encontramos con un calendario difícil de cumplir porque tenemos vehículos con mucha antigüedad, pero pocos kilómetros. Y ahora mismo en el mercado no existen vehículos eléctricos. Por tanto tenemos empresas con tal cantidad de vehículos que no van a poder entrar que tienen dos soluciones: la de renovar (la flota) si tiene posibilidades económicas o la de cerrar la empresa".

Francisca. (Propietaria de un restaurante)

"Nos preocupan los clientes. Ya el año pasado vi cómo un restaurante situado enfrente del nuestro tuvo que cerrar porque se cortaron muchas calles. Los proveedores es también un problema muy importante. Y los trabajadores: muchas veces nos quedamos en el restaurante hasta las tres de la madrugada y a ver cómo vuelven esos trabajadores a casa. Una de mis camareras ha superado un cáncer muy gordo, ha conseguido reincorporarse, pero me decía que si entra en vigor Madrid Central tiene que dejar de trabajar porque no puede estar (por culpa de su tratamiento) pendiente de cogerse un autobús a las dos de la madrugada. Después de la crisis esperamos sobrevivir a esto".

Carmelo. (Empresa de cosmética)

"El proyecto es muy restrictivo de tal manera que está creando un impacto desastroso sobre las personas para acceder al centro para consumir o comprar. Este impacto también afecta muy fuerte sobre los comercios y afectará a la empleabilidad. Las diez autorizaciones no sirven para nada. El proyecto debería retrasarse y consensuarse".

Jorge. (Asociación de la Empresa de Transportes de Madrid)

"Nuestros principales problemas son: el calendario que nos exige para renovar la flota el Ayuntamiento de Madrid, así como los horarios de acceso para realizar las cargas y descargas y las zonas habilitadas para ello. Tienen que existir medidas realistas y asumibles por todos. Se deberían haber hecho estudios no sólo de impacto económico sino también de impacto social y sobre la ciudadanía. También existe falta de información e infraestructura en cuanto a los puntos de repostaje: si nos empujan a adquirir vehículos con otro tipo de combustibles -eléctricos o híbridos- necesitamos puntos de carga y gasineras, cosa que a día de hoy no existen".

Juan Luis Ambite. (Discoteca Joy Eslava)

"Para hacer leyes hay que proveer de herramientas para hacer que eso se cumpla. Yo simplemente pido que nos dejen trabajar y que se pueda descargar una furgoneta con un equipo durante diez minutos y luego desaparezca. No estoy hablando de estar dando vueltas por el centro".

Pascual. (Propietario de un co-working)

"Con diez pases al mes, es inviable nuestro negocio. Pretendemos que el Ayuntamiento se replantee la flexibilidad de determinadas normas de Madrid Central que afectan a nuestro comercio de manera clara. La principal demanda como comerciante es que no se nos trate como vecinos de segunda; no entendemos la discriminación que existe: un residente puede tener 20 pases y los comerciantes sólo diez. ¿No pagamos los mismos impuestos?, ¿no pagamos los mismos alquileres?, ¿por qué se nos castiga a ser ciudadanos de segunda?".

Alejandro. (Empresario de hosteleria nocturna y ocio)

"El principal problema que tenemos es con los trabajadores, que pueden terminar de trabajar a las 3 de la mañana o a las 5. Y nos vemos en una tesitura en la cual alguien que viva fuera de Madrid – Rivas, Arganda o Torrejón- está en una situación de privilegio con respecto a gente que viva en la ciudad porque gente que vive en Aluche, Carabanchel o Vallecas el único modo de desplazarse cuando cierra el metro es el búho a no ser que se traigan el coche y lo metan en un párking, algo inviable económicamente en muchos casos. Existe una situación de desamparo de aquellos que pagan sus impuestos en la ciudad".

Juanjo. (Propietario de una cafetería-panedería)

"Tengo dos panaderos: uno entra a las 4 de la mañana y no vive en Madrid por lo que no va a poder ir con su vehículo hasta la panadería. El otro vive fuera de Madrid y según parece va a poder tener un permiso especial para poder acceder con el coche a Madrid Central porque tenemos una plaza de aparcamientos para ellos. Yo como autónomo no voy a poder aparcar en la zona SER como cualquier vecino. Además tenemos un horario muy amplio [de 7 de la mañana a 9.30 de la noche] y necesitamos que los proveedores puedan acceder también por la tarde, no sólo por la mañana".

Anulfo. (Academia de vuelos aeroestáticos)

"Es una actividad turística en la que principalmente los recogemos en los hoteles del centro de Madrid. Para ello utilizamos un tipo de furgonetas que no existen con la tecnología que nos requiere el Ayuntamiento. Echamos de menos un plan RENOVE para adaptar las furgonetas a una tecnología que hoy por hoy no existe: no existen furgonetas eléctricas ni híbridas. Y también echamos de menos que esto se haya realizado de una forma más consensuada con otros partidos políticos porque uno de nuestros temores es que si hay un cambio de Corporación municipal se endurezcan o se rebajen las medidas que nos exigen adoptar y para las cuales no tenemos capacidad económica en estos momentos".