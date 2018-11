Rivera advierte de la "mayoría peligrosa" para España que planea Sánchez con Iglesias y los separatistas

Ante un millar de personas en la Plaza de Isabel II de Madrid, con el Teatro Real a su espalda, y entre frecuentes gritos que acusaban a Pedro Sánchez de "traidor" y "okupa", Albert Rivera advertía este sábado de la "mayoría peligrosa para este país" que, a su juicio, está gestando el presidente del Gobierno.

Rivera afirmaba que en la cárcel, en alusión al reciente encuentro en la prisión de Lladoners de Pablo Iglesias y el líder de ERC, Oriol Junqueras, no sólo se "están gestado los presupuestos" sino una alianza con Podemos y los separatistas que permita al líder del PSOE permanecer en La Moncloa. Una "mayoría de la vergüenza" afirmaba Rivera, quien retaba a Sánchez, una vez más, a que incluya en su programa electoral la eventual concesión de indultos a los líderes separatistas que serán juzgados a principios de 2019 por su participación en el golpe secesionista en Cataluña de 2017.

Su discurso adquiría por momentos tintes de mitin de precampaña, justo al día siguiente de que Podemos, en un movimiento muy significativo, haya activado su proceso de primarias para las elecciones generales. Sin aludir al PP, apelaba a ser "patriotas y generosos" aunque no sin antes dejar claro, que "somos los únicos que crecemos mientras otros se descomponen". Unas palabras que claramente se pueden entender como una mano tendida a Pablo Casado para futuros pactos, incluso de Gobierno.

Arropado por el fiscal Gordillo

Le precedía en el uso de la palabra el ex fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, uno de los independientes que se están dejando ver con Rivera a través de España Ciudadana, la plataforma convocante que recientemente realizó un sonado acto en Alsasua (Navarra). Gordillo arremetía contra la actitud de la Abogacía del Estado en lo referente al golpe separatista, lamentando que quiera quitar "la violencia" en la descripción de los hechos, enmendando así la plana al instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y buscando, decía el jurista, rebajar el delito de rebelión a simplemente sedición.

Precisamente Rivera, en un discurso donde arremetía contra la "falta de respeto a la ley" de los separatistas, mencionaba los ataques con pintura amarilla contra la casa en Cataluña del magistrado. El líder naranja no olvidaba la campaña andaluza, al criticar al PSOE y a Susana Díaz en particular, por haber "echado" a Sánchez en 2016 para que "no pactara con los separatistas" y no decir nada ahora por esa cuestión.