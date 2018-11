El "Consell per la República" sortea 200 viajes a Bruselas para poder llenar un acto de Puigdemont

El próximo 8 de diciembre es la fecha prevista para la presentación en Bélgica del "Consell per la República", el organismo ideado por Puigdemont para captar fondos y mantener un nivel de representación "institucional". Debido a que la afiliación en este ente no es la que se esperaban sus promotores, con sólo 34.000 inscritos tras más de un mes de actividad en la red, el "Consell per la República" ha decidido sortear viajes dobles a Waterloo entre los que se han apuntado tras pagar un mínimo de diez euros.

Puigdemont anuncia un gran show en el teatro real flamenco de Bruselas y el sorteo de doscientos viajes a fin de poder llenar el aforo. El espectáculo consistirá en la presentación de los miembros del consejo, los exconsejeros fugados más Puigdemont, que estarán arropados por los consejeros del gobierno de la Generalidad que preside Quim Torra en representación del prófugo.

Música y butifarras

Para animar el ambiente habrá actuaciones musicales de "Els Catarres", Gerard Quintana y el rapero Valtònyc, también huido en Bélgica, así como una representación de productos de la gastronomía catalana con una muestra selecta de butifarras, así como una exposición de fotografías sobre el 1-O del llamado "fotógrafo del proceso", Jordi Borràs.

La dieta de los guisantes

El sorteo de viajes y acreditaciones para la presentación del "Consell" se ha publicitado este domingo y a medios de semana se darán a conocer los nombres de los agraciados con el desplazamiento.

En una nota publicada por La Vanguardia sobre la vida de los golpistas expatriados, Puigdemont ha hecho saber que está harto de que los visitantes le regalen embutidos y pasteles. Dice que lo que le conviene son las verduras y el diario de Godó resalta que procura comer y cenar en la mansión de Waterloo. Por la noche sigue una dieta a base de guisantes, ha explicado.