Rivera marca terreno a Casado: "Que gobierne el que más está creciendo"

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, consciente del empate con el PP en los sondeos y ante la posibilidad de sacar al PSOE de la Junta de Andalucía con un pacto entre ambas formaciones, cambia su discurso y "que gobierne la lista más votada" se ha convertido en "que gobierne quien más esté creciendo".

Así lo ha señalado en el acto central de campaña, en el Hotel NH Málaga, donde ha advertido al Partido Popular de que tras las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre en Andalucía "no puede gobernar quien cada vez tiene menos apoyos", sino Ciudadanos, que "sigue creciendo" en relación a un posible pacto entre ambas formaciones.

Rivera ha estado junto al portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín; la portavoz de la Ejecutiva nacional, Inés Arrimadas, y el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda, ante unos 2.000 asistentes, repartidos en dos salas porque se han sobrepasado las expectativas de la organización.

"¿Qué sentido tendría que gobernara un partido que cada vez tiene menos apoyos? Tiene sentido que gobierne un partido que cada vez tiene más apoyo", ha subrayado Rivera, quien ha insistido en que "Cs va a gobernar con los andaluces y luego ya verá quién les apoya". "El cambio debe encabezarlo quien está creciendo y no uno que se descomponga", ha subrayado.

El líder nacional de Cs también ha reclamado a los andaluces que la "plaga" del 'sanchismo' no llegue a esta tierra y para esto ha pedido el voto naranja. "Si no os gusta que os escupan, que os machaquen a impuestos y que os llamen bestias taradas, entonces coged la papeleta naranja con todas vuestras fuerzas y decidle a Pedro Sánchez que por ahí no", ha subrayado.

De esta manera, ha asegurado que Andalucía es "el primer paso" para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, con "un gobierno nuevo y que no se expanda la plaga del 'sanchismo'".

Corrupción

De igual manera, Rivera ha preguntado sobre qué hará el presidente del Gobierno nacional "si hay una sentencia condenatoria en el caso de los ERE de Andalucía". "Si esto sucede, ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez, va a autocensurarse, va a convocar elecciones?", ha insistido, toda vez que también ha detallado los casos de corrupción por el PP, como el caso Lezo o Bárcenas.

Ante esta situación, ha defendido que gobierne Ciudadanos y que "nos apoyen los demás para limpiar de corrupción esta tierra", al tiempo que ha criticado que estos casos parezca "una película" policíaca.

En cuanto a Adelante Andalucía, Rivera ha afeado que la candidata de la confluencia, Teresa Rodríguez, "defiende la independencia de Cataluña", y ha asegurado que no quiere que gobierne en la comunidad andaluza alguien que apoya este extremo. "Cómo nos vamos a separar si somos lo mismo, si nuestra historia y cultura están unidos, es como separar a unos gemelos. Andalucía y Cataluña han levantado este país", ha defendido. De esta manera, se ha mostrado contrario a la política territorial "de la pinza de PSOE y Podemos".

Así las cosas, ha pedido a los andaluces que piensen en los temas que les preocupan, como es el paro, la sanidad, la educación y la dependencia.

Sin Cs, "los tristes ganarían"

El presidente de Cs ha destacado que, cuando viene a Andalucía, no escucha que le pidan privilegios, sino "ser iguales", y ha señalado "la diferencia con Quim Torra y estos tíos".

Además, ha dicho al candidato andaluz que "no va a estar solo", y ha agradecido "por adelantado a todos los andaluces que con un gesto de valentía, coraje", cambien su voto del PSOE, del PP o la abstención por la papeleta naranja. "Sin ellos, los tristes ganarían y la gente ilusionada tiene el derecho a soñar con una Andalucía distinta", ha sostenido.

Tras señalar sus raíces andaluzas (sus cuatro abuelos eran del sur) y que su madre quiere volver a Málaga para ser apoderada, Rivera ha mostrado todo su apoyo a Marín. "Andalucía se merece una persona como tú", ha insistido, junto a la idea de que Cs va a trabajar para que los jóvenes "puedan disfrutar de su tierra" y no irse "porque no hay alternativas".

Así, ha señalado que si Marín y él mismo ocupan las sillas de presidentes autonómicos y nacional, respectivamente, no le van a dar la espalda a esta tierra, sino que van a participar en decisiones tan importantes como en el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.