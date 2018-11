Aznar, indignado por la situación de Zaplana: la Justicia "no es incompatible con la compasión"

José María Aznar ha clausurado este lunes en Valencia en tercer Foro Ideas FAES sobre reforma fiscal y financiación autonómica. Desde allí, ha valorado la situación política y también se ha referido a la Constitución y a los que piden su reforma a pocos días de que se cumplan los cuarenta años de su aprobación.

Aprovechando su presencia en la ciudad del Turia, Aznar también se ha referido a la situación de Eduardo Zaplana, en prisión preventiva desde hace seis meses por la Operación Erial y a pesar de las peticiones de su defensa para salir de la cárcel por la leucemia que padece.

Según el ex presidente del Gobierno, se debería resolver "de una manera fácil, humanitaria y compasiva". Aznar ha señalado que Zaplana padece leucemia "con riesgo claro de muerte" y que, con independencia de las decisiones judiciales, "que se respetan", y con independencia de los hechos penales, que se juzgarán "si alguna vez" se levanta el secreto de sumario, el Estado de derecho y la justicia "no es incompatible ni con la compasión ni con cierto sentido humanitario". Sus palabras han sido recibidas con aplausos del público.

En defensa de la Constitución

En su discurso, el ex presidente del Gobierno ha dicho "es el momento para defender la Constitución de los que quieren quebrar su fundamento, que es la Nación española, y defenderla también de los que están empeñados en someterla a un ajuste de cuentas". "La Constitución ha cumplido con las expectativas más exigentes que podíamos albergar hace cuarenta años", ha asegurado, y ha subrayado que "quienes están empeñados en desacreditarla son los que nunca han aportado nada a la convivencia entre españoles".

También ha hablado del Gobierno de Pedro Sánchez. Para Aznar, "lo que pasa en España es muy difícil de explicar": "¿Qué capacidad para representar los intereses generales puede tener un Gobierno que vive de prestado de los que quieren romper España y un partido que hace del sectarismo su reclamo electoral?". En su opinión, "hay una clara mayoría social y política que no está por continuar con esta extravagancia surrealista pero peligrosa; una mayoría que reclama una propuesta compartida de futuro, moderada, y rotundamente firme en la convivencia democrática y la continuidad de la Nación y el Estado".

"La política tiene que entrar en escena para articular una agenda nacional que concentre la atención y los esfuerzos. Y al hablar de política, nuestra primera exigencia debería ser rescatarla del descrédito y la esterilidad hacia los que la arrastran los que se han presentado como alternativa y se han quedado en extravagancia", ha afirmado.

Sobre la Carta Magna, ha insistido en que hay que defenderla de aquellos que creen posible, 40 años después, descargar sobre la Constitución su frustración porque los españoles en su momento optaron por la reforma y no por la ruptura, por la integración y no por la exclusión, por la reconciliación y no por el enfrentamiento; por la lucha incruenta en la democracia en vez de por el desgarro doloroso de las dos Españas".

Su afán revisionista, ha avisado, les hace presentar la Constitución como "el problema en vez de la solución", pero a juicio de Aznar, la Carta Magna ha cumplido "con las expectativas más exigentes que podíamos albergar hace cuarenta años". "Queríamos una Transición pacífica y auténtica a la democracia y la tuvimos. Aspirábamos a formar parte del proyecto europeo y lo hemos hecho. Buscábamos la transformación del Estado para hacer posible una relación constructiva entre la unidad y la diversidad, y el Estado de transformó hacia una descentralización prácticamente única en Europa", ha enumerado Aznar, que cree que quieren acabar con ella los que "nunca han aportado nada a la convivencia entre los españoles; los que predican el antagonismo y el enfrentamiento civil; los que todavía elogian a ETA y a sus cómplices políticos porque fueron los únicos que no entraron en el terreno del juego democrático que la Constitución hizo posible".