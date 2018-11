Marhuenda defiende el derecho a la vida de Vox

El Mundo dice que "Casado decide ir al choque con Vox en busca del voto útil". Tirarse los trastos a la cabeza hasta la hora de pactar. También Susana se aprovecha de Vox. "Díaz recurre a la amenaza de Vox frente a los ataques de PP y Cs". A la izquierda Vox le está viviendo como anillo al dedo. Teresa Rodríguez, por su parte, sigue con su campaña "friki" y ahora identifica a Susana con una tal Cersei Lanniser, un personaje de la serie Juego de Tronos, la Biblia de Podemos, que creen que aquí toda la peña tiene la obligación de conocer. Si alguna vez gobiernan seguro que la introducen como asignatura obligatoria en la enseñanza. Jorge de Palacio dice que a los partidos tradicionales les ha tocado "bailar con el populismo". "Ni Sánchez ni Casado son los primeros políticos que se enfrentan a la necesidad de neutralizar la fuga de votos hacia formaciones populistas". ¿Y qué partido no es populista?

El País abre con el tema de Dani Mateo. "La fiscal general ordenará limitar las acusaciones de delitos de odio". Pero para todos, ¿vale? El editorial hace una defensa de los payasos. "Una sociedad que lleva ante los tribunales a sus cómicos no es una sociedad más enérgica en la defensa de sus valores, sino una sociedad que está perdiendo el sentido de su propia generosidad y su propia grandeza. No es que no se merezca cómicos como Dani Mateo, sean buenos o malos, sino que lo que no se merece son defensores como los que le han interpuesto la denuncia". A ver si en todos los casos sale El País en defensa de la libertad de expresión y los chistes ofensivos.

ABC dice que "Casado quiere más poder para el Estado". Ja. "Aspira a fortalecer España recuperando competencias en Educación, Justicia, Sanidad y Prisiones". Y yo aspiro a comprarme un chalé en La Navata, pero no va a poder ser. Dice el editorial que "abrir el debate sobre la recuperación de las competencias por parte del Estado es lícito y oportuno". A buenas horas. Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. El día está tan flojo de novedades que los columnistas se dedican a las cosas más dispares. Fernando Alonso, lo bonito que es el otoño…

La Razón da un paso de gigante en política ficción. "Supermarzo: doble vuelta en Andalucía y generales". Dice que Susana no podrá gobernar y habrá que repetir elecciones. Ya es adelantarse a los acontecimientos. Marhuenda defiende el derecho a la vida de Vox. "Si Vox acepta, acata y defiende la Constitución tiene derecho a entrar en el juego político, de la misma manera que es aceptado Podemos", un partido de extrema izquierda radical que quiere cargársela. Y ni te cuento de los "nacionalismos disgregadores", que mandan mucho en el Parlamento "habiendo dado muestras estos de graves deslealtades". En fin, que tiene narices que teniendo gobernando a la extrema izquierda y los separatistas nos estemos preocupando por un partido que aún no existe y que puede que sí, o puede que no, podría obtener un par de diputados en el Congreso.