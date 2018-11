La visita del presidente chino Xi Jinping ha colapsado Madrid ya que muchas calles, como Princesa, Ferraz, el Paseo del Prado o la carrera de San Jerónimo, han sido cortadas para que la impresionante comitiva circulara sin impedimentos. Miles de conductores han quedado atrapados en sus coches.

Y es que el mandatario chino ha sido recibido con todos los honores y agasajado hasta el punto de que la Policía acudió a la Puerta del Sol –por donde iba a pasar Xi Jinping– para pedirle al hombre que se suele disfrazar de Winnie the Pooh que no lo hiciera en esta ocasión para no ofender al presidente chino, según informa La Sexta Noticias.

El propio Winnie The Pooh de Sol ha confirmado a eldiario.es la actuación policial. "Me dijeron que me apartara unos metros para que no me pudiera ver. No he tenido ningún problema, han sido veinte o treinta minutos".

En China, el popular oso fue censurado a raíz de los numerosos memes que destacaban el parecido de Xi Jinping con el personaje animado.

Todo comenzó en 2013, cuando el presidente chino realizaba su primera visita a Estados Unidos como jefe de Estado y allí, paseando con Barack Obama, se hizo viral un meme que les comparaba con Winnie the Pooh y su inseparable amigo Tigger. Los censores chinos alegan que no quieren que este querido personaje infantil se convierta en una burla para Xi Jinping, tal y como lo utilizan los opositores del régimen.