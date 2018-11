La Televisión de Ibiza y Formentera emite en español en protesta por no recibir las ayudas al catalán

Por primera vez en los 23 años de historia de la Televisión de Ibiza y Formentera, TEF, el informativo de la nochedel pasado martes se emitió íntegramente en español. Lo hicieron para protestar después de que el Gobierno de las Islas Baleares les haya dejado fuera de las subvenciones que conceden a distintos medios audiovisuales que emiten en lengua catalana.

Esta decisión del ejecutivo socialista de Francina Armengol cayó como un jarro de agua fría en la TEF. Por ello, la pasada noche el presentador, Roger Riera, decidió comenzar el informativo "de una forma distinta, cambiamos nuestra forma de dirigirnos a ustedes y por primera vez lo hacemos en castellano". A esto, añadía que la TEF nació para que no se perdiera "el ibicenco y el formenterés". No obstante, la dirección había tomado la decisión de utilizar el castellano "para demostrar lo fácil que resulta perder nuestras tradiciones culturas y raíces".

El presentador ha lamentado que "24 años en catalán" no significan nada para el Gobierno de Francina Armengol que les ha denegado unas subvenciones que según esta cadena privada "se merecen". El motivo por el que no han recibido estas ayudas es porque no cumplían con el requisito de emitir al menos 20 horas de su programación semanal en catalán. Desde la TEF, lamentan haber sido "discriminados" con respecto al Canal 4, que sí ha recibido las ayudas autonómicas.

Su máxima responsable, Sonia Escribano, en declaraciones recogidas por el diario El Mundo, ha lamentado que esta televisión se haya quedado fuera de la subvención. Ha afirmado que si no emiten más horas es por "el elevado coste que supone precisamente hacer producción en catalán". Ha añadido que para ellos sería "mucho más fácil" trabajar en español, porque la mayoría de anunciantes de Ibiza y Formentera piden que sus espacios se emitan en esta lengua para llegar a una mayor población.