TV3 estira el gag de Dani Mateo: un 'humorista' esnifa los mocos de la bandera española

La peripecia judicial del humorista de La sexta Dani Mateo, que se negó a declarar ante el juez el pasado lunes en relación al polémico gag en el que se sonaba la nariz con la bandera nacional, es la excusa de TV3 para explotar ad nauseam el asunto. Toni Soler y Jair Domínguez, del programa Està passant (una copia de El Intermedio de Wyoming) han vuelto a tirar de bandera española para mostrar su solidaridad con el compañero Mateo.

Domínguez, especialista en insultos a los políticos y ciudadanos no nacionalistas, tomó la bandera y se puso a esnifar el escudo para, dijo, retirar los mocos dejados por Dani Mateo. "O sea, que yo me entere, encima de pedir disculpas treinta veces además quieren juzgarlo. Ya estoy harto. Que me traigan la bandera española de Dani, el cuerpo del delito. Yo he venido en pie de paz a solucionar el tema. Si el problema son los mocos, fuera mocos, me los esnifo y punto", apuntó Domínguez antes de proceder a poner la nariz junto al escudo e inspirar. Nada más acabar aseguró sentirse como la cabra de la legión. Soler redondeó la "gracia" afirmando que Domínguez se había esnifado una barra de la señera y Navarra. A continuación preguntó al público si les gustaría ver el vídeo original de Dani Mateo y añadió que no era posible porque La Sexta lo había retirado de la circulación.

Dani Mateo es nega a declarar després de demanar perdó pel gag de la bandera #EstàPassantTV3

El historial de Domínguez

El programa Està passant, que se emite antes del 'telenoticias' nocturno, no ha dejado de referirse al sketch de Mateo para solaz de los televidentes de TV3. Domínguez, guionista y ahora presentador, cobró fama tras disparar contra imágenes del rey emérito y de Federico Jiménez Losantos en un programa 'cultural' de la cadena pública. Su última 'aportación' fue decir en Twitter que la lista de Manuel Valls es un "arca de Noé de hijos de puta".

He fet un cop d'ull a la llista d'endorsers de la candidatura de Manuel Valls i és una autèntica arca de Noé de fills de puta. — Jair Dominguez (@sempresaludava) 15 de octubre de 2018

Anteriormente y en su cuenta de Instagram lanzó la siguiente amenaza: "Habrá muertos y será terrible porque, en el fondo, no nos gusta la violencia. Pero nos han llevado al límite y ahora por fin hemos descubierto que la república no se construye con lacitos y manifiestos, sino con sangre y fuego".