Juanma Moreno: "Es difícil competir con un partido que cuenta con 5.000 millones para hacer favores políticos"

El candidato del PP a la Junta de Andalucía ha asegurado en una entrevista en En Casa de Herrero que "no va a haber sorpasso" de Ciudadanos al PP. Y lo justifica en el voto útil. "El que esté desencantado con el PSOE tiene que votar al PP". Dice Juanma Moreno que la gente cuando tiene que depositar la papeleta "elige la que la da seguridad y esa es la del PP".

El PSOE lleva casi 40 años gobernando en Andalucía, lo que puede ser considerado un fracaso de la oposición, pero el líder de los populares andaluces recuerda que la Junta de Andalucía cuenta con 5.000 millones de euros para "hacer favores políticos" y competir contra eso es muy difícil, dice. Y acusa a los socialistas andaluces de ser un partido "dopado" que está ante la Justicia y que espera que sea condenado por el caso de los ERE. Sobre la corrupción en la región dice que "los ERE es un caso hecho desde el Gobierno para hacer favores políticos y por eso tiene un impacto menor. Tienes una tupida red de favores que te resuelve tus problemas". Además, se rasga las vestiduras al asegurar que la corrupción castiga más al PP que al PSOE: "El electorado del PP es más sensible a la corrupción que el del PSOE".

A pesar de que las encuestas dan como probable ganadora a Susana Díaz, el candidato del PP reconoce que "si se suma voy a presentarme a la investidura o si hay posibilidad de formar Gobierno". "Si yo soy la primera fuerza me presento a la investidura", dice el candidato afeando la conducta de Inés Arrimadas que, tras ganar las elecciones en Cataluña, no se presentó a la investidura porque no le daban los números "ni hizo ruido". El líder popular también asume una probable derrota electoral: "He estado cuatro años partiéndome la piel por Andalucía y soy el responsable de los resultados, nunca me he escaqueado de nada".

El hipotético tripartito formado por PP, Ciudadanos y VOX es una opción sobre la que no se ha querido pronunciar. La irrupción del partido de Santi Abascal en el mapa electoral andaluz lo achaca a la inmigración ilegal y la posición de esta formación al respecto. Recuerda que el voto hacia VOX puede provocar lo que pasó en Madrid, que por culpa de esos votos Esperanza Aguirre no pudo ser la alcaldesa de Madrid y "ahora está Carmena".

Se pregunta por qué Susana Díaz está continuamente hablando de VOX y se responde que lo hace para "fragmentar a la derecha". "Ahora el bipartidismo está cuestionado y hace que surjan nuevas formaciones políticas", dice Juanma Moreno, que propone como solución "ir pensando en una segunda vuelta" como se hace en las elecciones francesas, por ejemplo.

Del otro pacto posible, el del PSOE con Podemos, está seguro de que Teresa Rodríguez "hará todo lo posible para que haya un gobierno de izquierdas antes de que haya otro de derechas o de centro-derecha".

En materia de inmigración, Juanma Moreno ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la labora de la Junta de Andalucía. "El Gobierno lo ha hecho francamente mal y el señor Sánchez ha hecho un efecto llamada que se puede contabilizar", asegura. "El efecto llamada ha hecho que las mafias hayan cambiado el cauce de entrada de los inmigrantes hacia Andalucía". De ahí que los centros de acogida estén saturados y los inmigrantes "estén hacinados en patios". "La Junta de Andalucía es un desastre en esa gestión", afirma. Su propuesta es "una inmigración ordenada, con contrato de trabajo y que no sea descontrolada como la que tenemos ahora mismo".

El candidato del PP ha terminado asegurando que si llega a la Junta bajarán los impuestos para traer y generar riqueza en Andalucía.