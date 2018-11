Abascal: "Lo único que pedimos en inmigración es lo que Pablo Iglesias para su propia casa"

Santiago Abascal, entrevistado en esRadio mientras se dirigía a Melilla con un grupo de eurodiputados para mostrarles la verdad de Melilla, denunció la "complicidad de Marruecos con la inmigración ilegal" y la "indefensión de los cuerpos y fuerzas de seguridad". El discurso de negar el problema de la inmigración ilegal "es peligrosísimo y produce un efecto llamada". "Lo único que pedimos", dice, es "lo mismo que quiere Pablo Iglesias para su propia casa y que quien quiera entrar violenta e ilegalmente sea expulsado de manera inmediata". "Cuanto más nos insultan por decir esto más se ponen de nuestro lado los españoles".

Insultos como los de Susana Díaz que "nos ha llamado machistas, racistas, xenófobos y que justificamos la violencia contra la mujer y amparábamos a maltratadores". Ante estos insultos Abascal ha contado que "hemos presentado una querella por incitar al odio contra todas las personas de VOX" ya que este tipo de cosas "tienen consecuencias y luego hay cuatro o cinco cabestros que nos insultan por la calle, incluso delante de nuestras propias familias".

Según Abascal, están demostrando "no tener ningún escrúpulo" y ha puesto como ejemplo "cómo un tertuliano hace unos días insultaba a mi padre, recientemente fallecido, desde una de las grandes TV". En su opinión, "buscan estigmatizarnos desde el gran evento de Vistalegre". Curiosamente, ha dicho, "algunos de los que nos insultan como Jordi Évole luego nos llaman para pedirnos entrevistas, que por supuesto no le vamos a dar".

Violencia de "género"

Ante tanta información intoxicada sobre este asunto Santiago Abascal ha querido dejar claro en esRadio cuál es la posición de VOX al respecto. "Lo que hemos dicho en primer lugar de la ley de violencia de género es que no debe llamarse así sino ley de violencia intrafamiliar" ya que "no es verdad que la violencia esté incardinada en el gen de la masculinidad, como dice la sujeta que gobierna Madrid, sino que la violencia está en el ser humano y a veces la practican los hombres y otras las mujeres".

Abascal ha añadido que "queremos una ley que proteja a las mujeres del maltrato, cosa que la ley actual no está haciendo, pero también a los hombres, niños o ancianos". De hecho, ha aclarado, "yo tengo dos hijas y no quiero que ningún maltratador pueda abusar de mis ellas, pero también tengo dos hijos y no quiero que ninguna desaprensiva pueda denunciar falsamente a mis dos hijos varones".

Por tanto, ha pedido "una ley efectiva para combatir la violencia, que no se lleve por delante la presunción de inocencia y no culpabilice a la mitad de la población del mundo". Paradójicamente, ha contado, "cuando preguntas los datos de violencia contra la mujer asociados a la nacionalidad los ocultan, porque dicen que no se puede estigmatizar a determinadas poblaciones, ¿pero sí se puede estigmatizar a todos los hombres? El motivo de que reciban tantos insultos es "porque en VOX no tenemos miedo y por eso la izquierda pierde los nervios", dice Abascal, "se han encontrado con ese descaro que nos caracteriza".

Gran campaña electoral

Abascal ha reconocido que presentarse a las elecciones andaluzas era "una apuesta arriesgadísima" pero que se sintieron en la obligación de hacerlo porque "somos un partido político que hemos despertado muchas ilusiones" y "sabíamos que no nos iban a perdonar que no les diéramos a los andaluces la oportunidad de votarnos, especialmente después de lo que representó el acto de Vistalegre".

El líder de VOX se muestra satisfecho de la campaña electoral, "la movilización ha hecho que unas 20.000 personas hayan participado en los actos de VOX" y eso "va a tener una traslación de votos importante". Según Abascal, "nos están votando personas que habían votado al PP y se sienten defraudadas, personas que habían votado a Cs y desconfían de qué va a hacer Cs con su voto, jóvenes que no habían votado hasta ahora, gente que estaba en la abstención crónica…, incluso gente que viene de la izquierda". Ha hecho referencia a una encuesta que reflejaba cómo "el 5% de votantes de VOX vendrían del PSOE, otro 5% de Podemos y 3% de IU".

El motivo, según Abascal, es porque "VOX ha conseguido movilizar a un voto que no sería capaz de movilizar otra fuerza política en Andalucía". Algo que "compruebo en los actos públicos donde suelo pedir que levanten la mano los que nunca habían asistido a un mitin político, y levanta la mano más de la mitad del auditorio".

Entre las claves del éxito de VOX Santiago Abascal ha señalado que "había muchas personas que no se sentían representadas porque nadie hablaba de muchas cosas que les importaba, como la ideología de género, la inmigración, de España sin miedos, de Blas Infante…". Frente a lo que ha llamado "la Andalucía impostada" ha dicho que "reivindicamos la Andalucía de Isabel la Católica o de las Cortes de Cádiz, esa Andalucía española y verdadera".

No obstante, "ocurra lo que ocurra nosotros ya hemos ganado porque nos hemos convertido en el centro del debate político y hemos hecho a determinados partidos a hablar de cosas de las que no querían hablar". De esta manera, "hemos visto al PP hablar de la recuperación de competencias de Educación, de inmigración, de cosas que de no ser por la existencia de VOX nadie hubiera hablado".

Posibles pactos

Por último ha hecho referencia a los posibles pactos tras las elecciones. "Nosotros aspiramos a construir una mayoría alternativa que expulse a la corrupción socialista de Andalucía" y que espante, como antesala para toda España, al comunismo chavista que nos puede llevar a los peores momentos de la historia reciente".

Ha pedido cautela y "ver los resultados y ver las fórmulas para expulsar al PSOE de la Junta". Asimismo ha dejado claro que "para nosotros no es esencial estar en un gobierno, para nosotros lo esencial es el programa político y las personas, porque nosotros hemos recibido descalificaciones muy severas por parte de Juanma Moreno y Juan Marín".