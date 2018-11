El juez Serrano responde a Calvo: "La peligrosa para España es ella"

El candidato de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, no ha dudado en responder a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, después de que este viernes haya calificado al partido liderado por Santiago Abascal como "inconstitucional". En una entrevista, en Es la tarde de Dieter, el juez Serrano ha respondido a Calvo afirmando que la "peligrosa para España ha sido ella, que todos los españoles la están diciendo que se vaya porque nadie la ha votado". Además, le ha reclamado a Calvo que se lea el programa electoral del VOX.

Serrano también ha hablado del futuro de su partido en las elecciones andaluzas y ha sostenido que "con entrar en el Parlamento andaluz estaríamos contentos". En este sentido, ha afirmado que Andalucía "sería la palanca para entrar en el resto del territorio español, esto es como el domino". El candidato de Vox ha afirmado que lo importante es que los ciudadanos sepan "quienes somos y no cómo dicen que somos".

Es la Tarde de Dieter también ha contado con la participación de Inés Arrimadas, que se ha implicado a fondo en la campaña de Juan Marín, y con el candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla. La dirigente de Ciudadanos se ha referido a las críticas recibidas y ha dicho estar "acostumbrada a que me ataquen por todos los lados". No ha querido hablar de VOX, como hace el PSOE, a su juicio, para no hablar de corrupción y los ERE. Y ha tachado al PP de "vieja política" por estar "pendiente" de cuántos votos le quitará a Ciudadanos y no de cuánto hace falta para un "gobierno del cambio".

Moreno Bonilla, mientras, se ha proclamado como la "única garantía del cambio" y se ha mostrado abierto a un gran pacto el día después de las elecciones para desbancar a Susana Díaz: "Tenemos un objetivo fundamental, que es el cambio en Andalucía y si hay mayoría me presentaré para propiciar ese cambio".