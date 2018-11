Federico 'golpea' a Arcadi donde más duele a causa de Vox: "Parece Pilar Rahola"

El Mundo abre con un titular similar al de ayer sobre las protestas de los funcionarios en Cataluña. "Torra se esconde ante el avance de la Cataluña real". El editorial va del "cerrojazo" de Carmena al centro de Madrid, del que dice que ha estado "sumido en la improvisación" y la "incompetencia". "La probabilidad de que hoy se desate el caos en las calles es alta". Pinchazo en la previsión, Rosell, resulta que todo ha ido normal, habrá que esperar a las multas en marzo. Como ya adelantamos ayer en esta revista, hoy comienza la segunda temporada del combate Federico versus Arcadi a causa de Vox. Promete ser tan emocionante como un partida de ping-pong. "Arcadi y los voxófobos", se titula el capítulo de hoy. Federico empieza dando duro. "Ayer se coló en la columna de Arcadi Espada una frase que parece de Pilar Rahola insultando a Vox", puf, eso debe doler. Se refiere Federico a una frase de Arcadi en la que decía que Vox llama charnegos a los magrebíes. "Digo que parece de Rahola o algún otro vocero del procés porque, a diferencia de lo que es costumbre en Arcadi, la frase es rigurosamente falsa". Eso, ahora intenta arreglarlo. "Vox es infinitamente más constitucional que el PSC (…) Contra la única legalidad discriminatoria que está Vox es contra la Ley de Violencia de Género, Arcadi, y yo, también". Muy bien, hay que ahondar en lo que nos une, no en lo que nos separa, como dicen algunos. Antonio Lucas está con Arcadi. "Vox es la cuevita siniestra que la derecha potable está obligada a esquivar. Vox no es más que un lobo que bebe leche merengada. Pero ahí está. Desprecia la normalidad democrática, la pluralidad, el desacuerdo y el equilibrio". Pues si cambias Vox por Podemos y derecha por izquierda lo bordas, Lucas, excepto en lo del lobo de la leche merengada, porque Podemos nació ya con los colmillos afilados.

El País tiene uno de esos días en los que no quiere vender periódicos. Cuando se acerquen al quiosco leerán: "El Congreso pide una gran reforma de los supervisores". Apasionante. "España acepta celebrar un River-Boca de alto riesgo". ¿Mande? Editorial en defensa de Borrell. Dice que el ministro de Exteriores cometió un "notorio error" que "precisa un examen y una crítica que lo subsane". Pero que las acciones que vendió no eran suyas, sino de su exesposa, lo que demuestra que "no usó la información para sí". Las ex ya se sabe… "De manera que no parece haber en este caso más que el error detectado y la falta sancionada", así que "no conviene matar las moscas a cañonazos". "Coincidan o no con estas apreciaciones los rivales de Josep Borrel, algunos de los cuales se ha aprestado a exigir una dimisión inmediata, sería útil que se cerciorasen de su propia credibilidad antes de lanzar según qué propuestas. La confusión entre moralizar la vida pública y hacer política con la moral terminará convirtiendo este país en una ciénaga". A mí se me ocurre otro argumento mucho más simple para apoyar a Borrell sin darle tantas vueltas. Los enemigos de Podemos y Rufián son mis amigos, a muerte con Borrell.

ABC dice que "Carmena impone un improvisado veto al tráfico en el centro de Madrid". Dice el editorial que "el equipo de gobierno municipal dirigido por Manuela Carmena debería haber aparcado sus tics autoritarios" y haber hablado con alguien. Hombre Bieito, sin tics autoritarios no serían podemitas, tienes unas cosas. Un podemita sin inclinaciones dictatoriales es como un jardín sin flores, o como una cerveza sin alcohol, que ni es cerveza ni es na. Sobre las andaluzas habla Carlos Herrera con resignación cristiana. "Me atrevo a predecir una victoria socialista que, años atrás, podría considerarse alarmantemente corta y un escenario delicado e inútil en el que el susanismo escriba su último párrafo. Sánchez ha ganado, en su partido y en el territorio español, dejándole estrecho margen de maniobra. Entre una cosa y otra, con insuficientes andaluces partidarios de un histórico e higiénico cambio en San Telmo, puede decirse que quien pierde de nuevo es Andalucía". Pues vaya domingo más aburrido que nos espera, con la expectación que habían levantado. Aguafiestas, este Herrera.

La Razón dice que "Sánchez sólo suprimirá el 0,25% de los aforados". Por algo se empieza, hombre, qué manía de ver el vaso medio vacío. Sobre Andalucía, Abel Hernández pinta un panorama desalentador. "Si no hay cambio moderado hacia la derecha, habrá giro radial hacia la izquierda con la alianza de socialistas, comunistas y toda la patulea de podemitas, los amigos de los separatistas catalanes. Esto consagraría el triunfo de Pedro Sánchez sobre su antagonista, Susana Díaz, y dibujaría un futuro oscuro para los andaluces y para España". Pues no le arriendo las ganancias a Susana. Sin tener las tragaderas de Pedro Sánchez gobernar con los podemitas es un auténtico infierno, siempre tocando las narices. Ella, acostumbrada a gobernar con gente civilizada y democrática como Ciudadanos.

La Vanguardia da cuenta de cómo andan las calles en Cataluña, siempre revueltas. "Médicos, personal sanitario, profesores, estudiantes y funcionarios" están entre la huelgas y las manifestaciones. "CCOO y UGT han convocado a 160.000 funcionarios a una jornada de huelga el 12 de diciembre". Eso sí que es una huelga de país, y no las que montan los CDR.