La Generalidad busca el apoyo de las naciones indias agraviadas por Borrell

Ni tres días ha tardado Alfred Bosch, el nuevo titular de la consejería de "Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia" en dirigirse en son de paz a las naciones indígenas del norte de América. Las palabras del ministro de Exteriores, Josep Borrell, que afirmó que la integración política de los Estados Unidos se debe a su corta historia y que "sólo" tuvieron que "matar a cuatro indios" han dado pie a una ofensiva de la Generalidad contra el ministerio y el ministro.

Alfred Bosch, que justo lleva una semana en el cargo tras sustituir a Ernest Maragall, despliega una febril actividad. A diferencia de su antecesor, lo primero que hizo el dirigente republicano fue ir a Waterloo para rendir pleitesía al prófugo Puigdemont. También acudió a la cárcel de Lledoners para reportar con Raül Romeva. Después arengó a los delegados de la Generalidad y aún ha tenido tiempo para dar un par de discursos y escribir una sentida carta a los nativos americanos del norte agraviados por Borrell.

En la misiva (dirigida al National Congress of American Indians. la Native American Rights Fund, el Native American Caucus y a los congresistas Deb Haaland, Sharice Davids, Markwayne Mullin y Tom Cole), Bosch recuerda las declaraciones de Borrell y afirma que "sus palabras demuestran la crueldad y la insensibilidad respecto al genocidio de los nativos americanos". "Además -continúa Bosch-, denotan una profunda ignorancia sobre la historia precolonial, poscolonial y revolucionaria de los Estados Unidos al pasar por alto la existencia de las naciones indígenas y que los Estados Unidos se convirtieron en la primera república secular del mundo, prohibieron la nobleza y fundaron una sociedad sobre la base de la igualdad y la tolerancia religiosa".

A pesar de la intensa actividad propagandística de la Generalidad en los Estados Unidos (Torra visitó Washington y protagonizó un escándalo monumental el pasado junio por el discurso en el que el exembajador Pedro Morenés refutó sus mentiras), Bosch considera que los indios americanos puede que piensen que Borrell hablaba en nombre de los catalanes, por lo que les asegura que "desde el Gobierno de Cataluña queremos desvincularnos de estas desafortunadas y desinformadas declaraciones". Y no sólo eso, sino que "apoyamos firmemente a la comunidad indígena, el reconocimiento de su historia, la búsqueda de reparaciones y su derecho a la representación".

El departamento de "Acción Exterior" de la Generalidad confía en obtener para la causa la simpatía de las tribus norteamericanas, un enfoque que no se había tenido en cuenta en los seis años del proceso separatista.

La veta fue abierta por Puigdemont el mismo día en que Borrell realizó las polémicas declaraciones. En un mensaje de Twitter en inglés, el expresidente catalán se solidarizó con los nativos americanos y acusó a Borrell de "racista, supremacista y negacionista".

We express our solidarity and respect to the all native american peoples. @AIndianMovement, you are right: the spanish minister has expressed himself like a racist, supremacist and denialist. The EU should not have a minister like that.

And thank you so much for your support!