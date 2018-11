Rivera apela a los votantes del socialismo andaluz “que no compran" los pactos de Sánchez con los separatistas

Para Ciudadanos, las elecciones en Andalucía del domingo no son ajenas al desafío secesionista en Cataluña, la tierra a la que han emigrado históricamente millones de andaluces, entre ellos Inés Arrimadas. La líder de la oposición en Cataluña precedía en el mitin de cierre del Parque de los Príncipes de Sevilla -donde antes intervenía también el número uno por Málaga, el ex seleccionador nacional de baloncesto, Javier Imbroda- a Juan Marín y Albert Rivera.

Lo hacía, escuchada por tres mil personas con banderas españolas, andaluzas y europeas, con un discurso donde recordaba sus orígenes andaluces y donde arremetía también contra el PSOE por su complicidad con los separatistas. Arrimadas presumía de no haberse callado "nunca", a diferencia, decía, de los socialistas, ante los "insultos" hacia quienes "se fueron de Andalucía" por parte de los independentistas, singularmente el de "bestias taradas" con el que el presidente catalán, Quim Torra, calificó en su día a los españoles. "No me he callado porque pensaba en mis padres, en mis hermanos y en mis sobrinos" afirmaba Arrimadas ante la ovación de los presentes, a los que hablaba de Juan Marín como un hombre "de mirada limpia".

Inés Arrimadas ensalza a Juan Marín, "un candidato de mirada limpia". pic.twitter.com/LkJZaQY8FE — Mariano Alonso (@mariano_alonsof) 30 de noviembre de 2018

Por su parte, Marín volvía a retar a Torra, después de que se rumoreara hace semanas que planeaba una querella en su contra por haberle llamado "racista". "Que venga ligero el burofax, que lo estoy esperando" afirmaba Marín con gran gesticulación corporal y ovacionado también por sus simpatizantes.

"Concentrar el voto"

Como ya hiciera el jueves en Córdoba, Rivera apuntalaba ese mensaje en clave catalana para Andalucía en su último discurso de la campaña. El líder naranja apelaba a los votantes del PSOE en Andalucía "que se han cansado, porque cansan" y que "no le compran a Sánchez sus ocurrencias, sus pactos con los separatistas".

Rivera también pedía "concentrar el voto" ante el riesgo de de que muchos sufragios "se puedan quedar fuera" en una inequívoca alusión al PP aunque también a la emergencia de VOX. En el cuartel general naranja terminan la campaña convencidos de que una gran participación puede no sólo lanzar al alza su resultado, sino mermar claramente el del PSOE e incluso evitar la entrada de los de Santiago Abascal.