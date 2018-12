Los presos de Torra y Puigdemont reaniman al separatismo con la huelga de hambre

Golpe de efecto de dos de los presos de Junts per Catalunya (JxCat). El anuncio de una huelga de hambre indefinida a cargo de Jordi Sànchez y Jordi Turull ha reactivado al separatismo. La fotografía de los siete internos golpistas en el patio de la cárcel de Lledoners ha sido la señal convenida para lanzar otro órdago contra el Gobierno y el Poder Judicial. La imagen se captó con una cámara del taller de fotografía. Los servicios penitenciarios de la Generalidad alegan que no saben cómo se ha filtrado la imagen, que los presos no estaban autorizados a facilitar la fotografía y que si posan juntos es porque son internos bien integrados y adaptados, como subrayaba la nota de Òmnium.

Los presos independentistas se habrían saltado las normas de la cárcel. Según la oposición, eso es la norma en Lledoners, los privilegios a los políticos encarcelados. El "Govern" se ha negado en el "Parlament a facilitar información sobre las condiciones de internamiento de los dirigentes separatistas, aunque se sabe por la agenda del presidente Torra, de los consejeros autonómicos, de alcaldes, diputados y personalidades del separatismo que reciben un buen número de visitas diarias.

El prófugo Puigdemont y su sustituto Torra se han apresurado a explotar la imagen y el anuncio de Sànchez y Turull. Torra ha emitido un comunicado en el que asegura que "el poder judicial español está cometiendo una de las peores barbaridades que se han visto en Europa en los últimos años". Afirma también que "se está aplicando el derecho penal como venganza estableciendo una legalidad ad hoc para atacar a la disidencia política" y ataca al Tribunal Constitucional, al que acusa de "continuar dilatando el proceso de recurso de los presos políticos contra su prisión preventiva porque saben que es un paso previo a un recurso superior a los tribunales europeos".

Torra muestra su solidaridad con los huelguistas y escribe que se suma "a la denuncia contra la estrategia de dilación del Tribunal Constitucional en los recursos de amparo presentados". Califica la huelga de hambre de "medida contundente y drástica" y la justifica porque "nos encontramos delante de la vulneración completa de los derechos de ciudadanía, de derechos civiles y políticos y del respeto por el marco legal del que se ha dotado el propio estado español".

Los huelguistas de hambre ya tienen página web. Puigdemont agita en redes sociales para sumar adhesiones. "Ya somos más de cuarenta mil", proclamó a media tarde. La página "vagadefam.cat" no exige aportación económica, a diferencia de la web del "Consell de la República".

Reacción de Sánchez

El presidente del Gobierno ha acusado recibo desde Buenos Aires, donde asistía a la cumbre del G-20. Dice que la huelga de hambre "no es una buena noticia", que los motivos aducidos "no son ciertos" y que "van a tener un juicio justo". Sánchez ha reiterado los argumentos con los que Moncloa ha encajado el anuncio. España es un Estado de Derecho, los presos disponen de las debidas garantías y la justicia es independiente.

El presidente del Gobierno no cree que la protesta de los presos vaya a influir en los tiempos electorales o en la estabilidad del Ejecutivo. En cuanto a la reunión con Torra que la Generalidad niega que se vaya a producir, Sánchez ha recomendado al presidente autonómico que mantenga la compostura porque "lo que no podemos perder son las formas".

División en la cárcel

Los matices insertos en el comunicado de Òmnium adjunto a la foto de los separatistas presos en Lledoners sobre las diferencias de criterio entre los presos avalan que la división entre Junts per Catalunya y ERC afecta también al frente penitenciario. "Cada uno de los presos se adscribe a una familia del catalanismo político y es justamente esta mirada plural que hace que el día a día en la prisión sea también un aprendizaje en la lucha por la libertad. Por este motivo, los presos políticos tienen el compromiso de respetar todas las opciones personales para reivindicar y denunciar la injusticia de este proceso judicial", decía la nota.

Ayunos solidarios

Antes de que se hiciera oficial la huelga de hambre, medios nacionalistas apuntaban que los que no hicieran huelga de hambre la harían de salir al patio o de brazos caídos. El líder de ERC, Oriol Junqueras, y uno de sus dirigentes más destacados, Raül Romeva, no secundan, de momento, la iniciativa de Jordi Sànchez y Jordi Turull, pesos pesados de Puigdemont.

El presidente de Òmnium y compañero de cárcel Jordi Cuixart habría actuado como mediador y logrado la foto de "familia". La Assemblea Nacional Catalana (ANC) anuncia movilizaciones y ayunos solidarios en Montserrat. Los presos de JxCat han activado el interruptor del otoño caliente separatista tras una semana de huelgas de médicos, profesores, universitarios y bomberos por los recurrentes recortes sociales de los gobiernos nacionalistas.

Las encuestas de la Generalidad auguran un notorio repunte de ERC. El grupo de Puigdemont ha reaccionado con una acción de la que espera grandes réditos. El médico "oficial" de los huelguistas ha comparecido en rueda de prensa para aportar detalles "clínicos" sobre las características de las huelgas de hambre, pero no de sed. Dice que el límite vital está en torno a los dos meses y que a partir de las dos semanas los riesgos son muy severos. Sànchez y Turull, que además padece apneas del sueño y duerme con un aparato de oxígeno, estarán permanentemente monitorizados. Se quiere dejar una minuciosa constancia documental y propagandística.