VOX impide a La Sexta entrar en el hotel donde sigue el escrutinio

La Sexta no ha podido entrar en el hotel de Sevilla donde los dirigentes de VOX siguen el escrutinio en la noche electoral en Andalucía. El partido no ha dejado entrar a las cámaras de la cadena.

🔴🗳️ Siguiendo los resultados de las #EleccionesAndalucía desde nuestro cuartel general en Hotel Ayre de Sevilla. Esperanzados e ilusionados, si los pronósticos se cumplen será una gran noticia para Andalucía y España 📹 No hemos permitido la entrada de las cámaras de la Sexta pic.twitter.com/BJ3FXYIxAY — VOX Noticias 🇪🇸 (@voxnoticias_es) December 2, 2018

Según ha contado el presentador Antonio García Ferreras, desde la formación política les han dicho que no les dieron cancha durante la campaña. El periodista ha replicado que no hubo cobertura porque no tenían representación parlamentaria.

Hace unas semanas, VOX acusó a La Sexta de manipulación por la cobertura que sí hizo del acto que celebró el partido en Murcia. En el informativo se cortaron unas declaraciones de Santiago Abascal y el propio líder del partido contestó a la cadena en Twitter publicando las declaraciones completas y dejando en evidencia a la cadena.