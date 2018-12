Rivera desprecia a VOX y pide a PP y PSOE que hagan a Marín presidente

Juan Marín aspira a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Junto a Albert Rivera, el candidato de Ciudadanos aparecía eufórico tras confirmarse que el partido naranja obtiene 21 escaños, más del doble que los nueve obtenidos en 2015 y que le permiten dar el sorpasso no al PP, como aspiraba, pero sí a Adelante Andalucía, la coalición de Podemos e Izquierda Unida.

Entre gritos de "susanita adiós" de una enfervorecida militancia en el Hotel NH Collection de Sevilla, el líder naranja dejaba claro su apuesta a partir del lunes: investir a Marín presidente con el apoyo de PSOE y PP, a los que Ciudadanos, recordaba, ha apoyado en otras ocasiones, sin ir más lejos en Andalucía.

"Adiós susanita, adiós" gritan los simpatizantes de Ciudadanos durante el discurso de Marín. pic.twitter.com/ZxMGEPe54v — Mariano Alonso (@mariano_alonsof) 2 de diciembre de 2018

"¿Me pueden decir cuál es el motivo para que el PP y el PSOE no puedan apoyar a Ciudadanos? No hay ningún motivo, vamos a gobernar" afirmaba Rivera, en un discurso donde excluía a VOX de cualquier acuerdo, hasta el punto de ni siquiera citar a los de Santiago Abascal en todo su discurso, lleno de referencias al PSOE en general, al que prometía "echar de la Junta" y a Pedro Sánchez muy en particular. "Pactar con Torra y Rufián no sale gratis, los andaluces han tomado nota" decía Rivera, que volvía a exigir al presidente del Gobierno una convocatoria electoral anticipada: "Si nos está viendo desde el avión, el helicóptero, allí donde esté, escuche: los andaluces le han dado la espalda, yo le pido que convoque elecciones generales y le ganaremos en las urnas" afirmaba recibiendo una gran de ovación de sus simpatizantes, que comenzaban a gritar "queremos votar".