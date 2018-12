Ciudadanos ya no descarta a VOX pero insiste en pedir a PSOE y PP que hagan a Marín presidente

Menos de veinticuatro horas después de la noche electoral, en la que Albert Rivera despreció a VOX y pidió a PSOE y PP que hagan a Juan Marín presidente de la Junta de Andalucía, Ciudadanos comienza a modular su discurso.

En una rueda de prensa celebrada en Sevilla este lunes, tras reunirse el Comité Ejecutivo permanente, el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, insistía en su primera opción, pidiendo a socialistas y populares que "no bloqueen la situación política en Andalucía" aunque, preguntado por si en una segunda fase contemplaría un acuerdo de cambio con PP y VOX, el número dos del partido era claro: "Yo, hoy, me veo incapaz de descartar ningún escenario, pero lo que defiende y va a defender Ciudadanos es esa opción, ese Gobierno de regeneración, de limpieza, encabezado, como no puede ser de otra forma con esas condiciones, por Ciudadanos. Y pedirle al PP y al PSOE que sean responsables".

Sin embargo, Villegas no perdía la ocasión, ante las insistentes preguntas de los informadores por la formación que lidera Santiago Abascal, de resaltar sus diferencia: "Unos se hacen la foto o reciben las felicitaciones de Le Pen y otros vamos a ir a las europeas con un acuerdo con Macron. Yo creo que las diferencias están claras, son palmarias y precisamente en el ámbito europeo pues aún se podrían ver con mayor claridad".